Ехать некуда: власти Литвы, Польши и Латвии недовольны белорусским «безвизом»

С начала действия введенного властями Белоруссии в апреле для жителей соседних стран ЕС безвизового режима и до 5 декабря это государство посетили 353 867 визитеров из Польши, Литвы и Латвии. Только за выходные 3–4 декабря в Белоруссию въехало оттуда 3858 человек . Такое положение дел очень раздражает власти этих стран, и они ищут поводы пресечь поездки своих граждан в соседнее государство. Подробности — в материале «Известий».

Обычное добрососедство

С какой целью жители соседних государств ЕС посещают Белоруссию? Белорусские журналисты провели опрос на одном из пограничных КПП — и выслушали от гостей самые разнообразные мотивы и отзывы. К примеру, Александр из Литвы ездит в Белоруссию заправлять свой автомобиль, так как здесь бензин гораздо дешевле, чем в ЕС. Еще один литовец рассказал, что приехал посетить могилы родственников. «Еду в гости к сестре и брату. Нас жизнь разлучила. У меня родная сестра и брат живут в Минске, а я осталась в Литве — с семьей, детьми и внуками. Едем, боимся, что опять закроют границы. Надо увидеться. Племянников не видела уже четыре года», — сообщила гражданка Литвы.

Ехать некуда_1 Фото: РИА Новости/Андрей Александров

Белорусское Общенациональное телевидение подготовило репортаж о прибывающих в страну гостях. В частности, журналисты пообщались с жительницей поселка Бенякони Галиной Квецень, маленькие внучки которой живут в Вильнюсе. Начало каникул в литовских школах совпало с безвизовым режимом, поэтому юные гражданки Литвы Алина, Анета и Амелия смогли — наконец-то! — посетить бабушку. Галина пожаловалась, что, хотя от ее дома до литовской столицы всего 50 км, с внуками и детьми она в последнее время виделась редко. Сделать визы для всей семьи — накладно и требует времени. «А сейчас они могут приезжать каждую неделю. Мне надо помогать — я уже осталась одна. Я очень благодарна нашему государству, нашему правительству, особенно нашему президенту — большое спасибо. Вот бы еще и литовская сторона как-нибудь сделала, чтоб и бабушка могла к внукам поехать...» — рассказала Квецень.

К слову, поселок Бенякони отделяет от границы Литвы всего 5 км. И почти у каждого из 1,7 тыс. жителей есть по ту сторону границы родные и знакомые. Журналисты поговорили и с приехавшими из Литовской Республики Яниной и Геннадием, направлявшимися к белорусским родственникам. «Мы ехали в пятницу, нас быстро пропустили. Простой народ никогда никому плохого не желает. Мы всегда жили дружно. Мне кажется, и будем жить дальше», — рассказали супруги. Негражданка Латвии Лариса рассказала, что они с мужем Дмитрием (имеет латвийское гражданство) ездят в Белоруссию, для того чтобы повидаться с ее сестрой. Сестра Ларисы живет в России и теперь уже не может приезжать в гости в Латвию — с тех пор, как латвийские власти ввели запрет на въезд граждан РФ. Поэтому встречаться приходится на белорусской территории.

Ехать некуда_2 Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Прочие гости-прибалты поведали, что приезжают и отдохнуть, и заправиться, и прикупить белорусских продуктов. «Некоторые ездят и по несколько раз — за топливом, за продуктами питания. Очень хвалят нашу молочную продукцию. В Ошмянах, Сморгони даже можно увидеть большие очереди машин с литовскими или латвийскими номерами», — поделился своими наблюдениями сотрудник отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Дмитрий Досин. А заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай подчеркивает, что введение безвизового порядка въезда положительно сказалось и на работе белорусских санаториев. «За шесть месяцев белорусские здравницы в целях санаторно-курортного лечения посетили более 1,9 тыс. граждан Литвы, Латвии и Польши. За аналогичный период прошлого года цифра была порядка 400 человек, то есть фактически в пять раз меньше. В целом по итогам прошлого года число отдыхающих из Литвы, Латвии и Польши достигло 1,4 тыс., теперь 1,9 тыс. человек — за полугодие», — сообщил специалист. По его словам, ожидается, что по итогам года число гостей из Литвы, Латвии и Польши, прибывших в Беларусь в целях лечения и оздоровления, превысит 4,5–5 тыс.

«Помните, вы едете туда на свой страх и риск!»

Поездки жителей ЕС в «тоталитарную Белоруссию» откровенно раздражают и пугают правящие элиты этих стран. В этом плане Литва хочет последовать примеру Латвии, где минувшим летом запретили ездить в Белоруссию чаще раза в месяц. Позже в латвийском сейме в процессе одностороннего разрыва договоров о сотрудничестве с Белоруссией рассматривали возможность вообще запретить поездки туда — но пока власти ограничиваются стереотипным предупреждением, что подобные путешествия совершаются «на свой страх и риск».

В самой Белоруссии подчеркивают, что ввели безвиз отнюдь не только из желания заработать на въезжающих, но и в целях укрепления добрососедства. «Свядомыя» журналисты и прочие рассуждают: вот Лукашенко безвиз ввел для того, чтобы заработать деньги. А какой дурак не хочет заработать деньги? В том числе и государство хочет, и я этого хочу. Но не это главное. Главное — чтобы там увидели, что рядом с ними живут нормальные люди. Похожие на поляков живут люди, что они не агрессивно настроены. Что они готовы в трудную минуту помочь. Глядишь, и не будут воинственно против нас настроены. Это немаловажно», — отметил президент Александр Лукашенко.

Однако официальные Рига, Вильнюс и Варшава запугивают своих граждан, внушая, что в Белоруссии они могут стать жертвой силовой вербовки — мол, белорусские спецслужбы только тем и занимаются, что ищут латышей, литовцев и поляков, которых можно поймать на чем-нибудь, шантажировать и сделать своими агентами.

Особенно увлекается «страшными историями» депутат и глава комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) литовского сейма Лауринас Кащюнас. «Мы не можем запретить гражданам Литвы ездить куда-то. Они едут туда, куда у них есть возможность поехать. Но мы всегда говорим — если едете, то имейте инстинкт самосохранения, не попадите в ловушку и не думайте, что вы не представляете интереса для спецслужб», — утверждает глава КНБО. Поэтому Кащюнас считает, что «каждый гражданин Литвы, который едет в Белоруссию, должен учитывать возможные угрозы». И подобного рода предостережения раздаются в государствах НАТО, граничащих с Белоруссией, практически ежедневно.

Впрочем, судя по неослабевающему потоку въезжающих, сами литовцы, латыши и поляки этих угроз не очень-то и боятся. Но публично рассуждать о политике властей своих государств они по понятным причинам избегают. В этом убедились корреспонденты «Минской правды», которые предприняли собственный опрос гостей. «Это всё политика, я стараюсь в неё не вмешиваться. Сами понимаете, чревато... Но неудобства конкретные! У меня уже раз спросили латвийские пограничники, почему я везу гражданина иностранного государства, а ведь это всего лишь моя мама!» — сетует негражданин Латвии Константин из Даугавпилса. Его мать, хоть и родилась в Браславском районе, имеет российский паспорт, при этом оба живут в Латвийской Республике. Приехавшая вместе с сыном женщина жалуется: «Нам, простым людям, все эти указания сверху очень неудобны. Мы еле-еле добрались на кладбище ближайшее в Браславе. Потом ездили в Оршу, где у нас еще двое родственников похоронены. И всё это по-быстрому, вдруг, мало ли чего! Решили съездить, а дальше не знаем, как будет. Белорусы так и вовсе не могут к нам приехать».

Люди устали от пропаганды Запада

Уроженка Белоруссии, аспирант Института философии РАН Екатерина Шеховцова рассказала «Известиям», что граждане государств Евросоюза, граничащих с Белоруссией, устали от навязываемой им однобокой картины мира. «Как показывает опыт, репутация Беларуси как страны мирной, комфортной и безопасной оказывается сильнее попыток очернения, предпринимаемых теми, кто хочет демонтировать наше государство. Лично я тоже всё чаще слышу от граждан Евросоюза, с которыми мне доводится общаться, слова уважения в сторону Александра Лукашенко. Украинский кризис сильно переформатировал жизнь в государствах ЕС. Экономические проблемы заставили многих переосмыслить отношение к собственным властям, к внушаемым ими пропагандистским оценкам. На фоне вала всевозможных проблем в ЕС Беларусь выглядит спокойной и стабильной страной . Поэтому жители соседних государств не боятся ездить к нам в гости», — полагает Шеховцова.

Ехать некуда_5 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В свою очередь, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в беседе с «Известиями» напомнил, что причины, побуждающие жителей стран ЕС ездить в Белоруссию, следует рассматривать в комплексе. «Собственно, в прессе и в соцсетях Литвы и Латвии традиционно упоминается, что их граждане активно посещают Беларусь прежде всего из-за возможности приобрести там бензин, продукты и некоторые другие товары по более низким ценам. Кроме того, некоторые латвийцы, литовцы и поляки регулярно посещает Беларусь для встреч с родственниками. Представители силовых ведомств и политики Литвы, Польши и Латвии неоднократно утверждали, что на территории Беларуси их гражданам может грозить опасность. Дескать, неприятностей можно ожидать, в случае если белорусские власти обнаружат хотя бы даже относительные признаки «политической неблагонадежности» в поведении гостей », — отмечает эксперт.