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Вызов переадресован: мошенники активизировались в Казахстане и Белоруссии

Какие телефонные схемы они там используют и при чем тут санкции против России
Фото: РИА Новости
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Телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей русскоговорящих стран ближнего зарубежья — Казахстана, Армении, Белоруссии. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков», информацию подтвердили на банковском рынке. Это происходит, поскольку из-за санкций из РФ стало труднее вывести украденные деньги за рубеж. Россиян теперь меньше обзванивают, а более популярной стала схема с перечислением денег в криптовалюту. Эксперты не исключили появления специальных сценариев обмана и для релокантов.

По обкатанным схемам

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Жителей бывших советских республик стали активно обзванивать телефонные мошенники: они применяют схемы и легенды, которые использовались против граждан России около пяти лет назад. Об этом «Известиям» рассказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она уточнила, что информацией об этом с ОНФ делятся журналисты и эксперты из перечисленных регионов.

Особенно заметна эта тенденция в Казахстане, поскольку в этой стране русский язык имеет статус официального и широко распространен, подчеркнула эксперт. Она отметила, что граждане РФ ко многим сценариям обмана уже адаптировались, из-за чего их эффективность снижается.

— Цель злоумышленников — масштабировать свою деятельность и увеличивать количество похищенных денег. Поэтому когда в отношении российских банков стали вводить санкции и деньги стало сложнее выводить, мошенники обратили свое внимание на бывшие советские республики и стали работать там по обкатанным схемам и скриптам, — пояснила Евгения Лазарева.

Вызов переадресован
телефон звонок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Однако, по ее словам, это не значит, что граждане России теперь будут в меньшей опасности. Хотя осенью 2022 года мошенники действительно стали реже звонить россиянам, писали ранее «Известия». Это объясняется более тщательной защитой граждан, переключением злоумышленников на звонки через мессенджеры и перебоями с электроэнергией на Украине, где располагается часть подпольных call-центров.

По данным исследования Сбербанка «Анализ мошеннических звонков с территории Украины», которое размещено на портале «Кибрарий», подавляющее большинство вызовов из call-центров этой страны осуществляется против граждан России, на втором месте — поляки. Ранее на третьем месте была Германия (там обзванивали русскоязычных граждан), но начиная с июля 2022-го ФРГ беспокоить прекратили. После этого в топ стран вошли также Казахстан, Таджикистан и Белоруссия, говорится в исследовании.

«По нашей оценке, многолетний тренд на рост телефонного мошенничества сохранял актуальность вплоть до начала специальной военной операции. Если до спецоперации количество жалоб составляло в среднем 11 тыс. в сутки, то с 20 марта 2022 года — 2 тыс. в сутки: снижение в 5,5 раза», — сообщается в документе.

Вызов переадресован
мошенник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Основной сценарий обмана — звонок от имени службы безопасности банка с зафиксированной заявкой на смену «финансового номера телефона»: если жертва сообщает, что этого не делала, ее уговаривают совершить операцию в рамках «специального полицейского расследования», подчеркивается в исследовании «Сбера». Другая популярная схема — жертве сообщают, что на ее имя кто-то взял кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо взять другой заем на ту же сумму и перечислить деньги на «безопасный счет» — по факту они уходят мошеннику.

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В Росбанке и ВТБ также подтвердили «Известиям», что мошеннические call-центры переориентируются на граждан из русскоговорящих стран. Злоумышленники используют за рубежом схожие методы обмана — социальную инженерию в сочетании с фишингом, уточнили в ВТБ. В банке рассказали, что проводят встречи с представителями дочерних банков, на которых обмениваются информацией о мерах и системах противодействия мошенничеству. Вероятно, активизация звонков в эти страны связана в том числе с релокацией граждан, добавили в Почта Банке.

«Известия» направили запросы в ЦБ РФ, а также в центробанки Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Грузии.

Национальный Банк Казахстана отмечает активизацию телефонных мошенников в стране, подтвердили в его пресс-службе «Известиям». Там добавили: зная о проблеме, Национальный банк регулярно проводит разъяснения в СМИ и соцсетях, информирует население, что не обслуживает счета физлиц, не проводит денежные расчеты с гражданами и не привлекает инвестиции.

Вызов переадресован
минск белоруссия
Фото: Global Look Press/Geng Ruibin
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С вишингом (англ. vishing — это сплав слов voice и phishing, то есть «голосовой фишинг») в Нацбанке Республики Беларусь впервые столкнулись в феврале 2019 года, сообщили «Известиям» в его пресс-службе. Там рассказали, что злоумышленники звонили клиентам и, представляясь работниками служб безопасности белорусских банков (в том числе Нацбанка), под разными предлогами просили предоставить паспортные данные, реквизиты карточек и коды, поступающие на мобильный телефон клиента.

В белорусском Нацбанке подчеркнули, что число инцидентов, связанных с социальной инженерией, в 2022 году уменьшилось. И всё же она остается одной из главных угроз кибербезопасности пользователей во всем мире, отметили там.

Выводить похищенные у россиян средства через цепочки в банках стало действительно сложнее: не только из-за ухода из РФ международных платежных систем, но и в связи с повышением прозрачности переводов и более эффективной работой регуляторов и правоохранительных органов, сообщили «Известиям» в Ассоциации развития финансовой грамотности.

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— Следует ожидать, что в России будут использоваться более сложные и многоходовые схемы. Например, гражданам будут предлагать разного рода сомнительные инвестиции, в первую очередь в криптовалюту. К сожалению, многие по-прежнему верят в этот способ получения пассивного дополнительного дохода. Средства действительно переводятся в криптовалюту — и за рубеж, но без возврата, — полагают в ассоциации.

Одной из целей телефонных мошенников в русскоязычных странах могут стать релоканты из России. Среди сценариев для такой целевой аудитории может быть помощь с оформлением документов, поиск работы, шантаж какими-либо сведениями или даже сами денежные переводы, полагает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он уточнил: последняя тема особенно удобна тем, что быстро и напрямую монетизируется.

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