Жить или не жить: в Латвии оспорят закон о лишении россиян ПМЖ

В Латвии оспорят новое миграционное законодательство, по которому с 1 сентября 28 тыс. россиян могут лишиться постоянного вида на жительство (ПМЖ) в республике. Иск в Конституционный суд страны планируют подать уже 5–6 декабря , рассказал «Известиям» депутат сейма от партии «Стабильность!» Алексей Росликов. По его словам, к ним уже обратилось около 2 тыс. человек с просьбой защитить их права. При этом система не справляется с возросшей нагрузкой: окна на сдачу экзамена по латышскому языку, необходимого для продления ПМЖ, расписаны на месяц вперед . На этом фоне в стране продолжаются и языковые проверки учителей, что приводит к дефициту кадров посреди учебного года .

Непостоянный вид на жительство

В последнее время Латвия ввела в отношении россиян наиболее жесткие санкции . Причем они коснулись не только туристов, которым запретили въезд в страну, но и тех, кто давно перебрался в республику. После обновления миграционного законодательства 22 сентября под угрозой оказались в том числе российские граждане с постоянными видами на жительство (ПМЖ). Их документы перестанут действовать 1 сентября 2023 года, а чтобы этого не произошло, они должны получить сертификат о знании латышского языка .

Стоит отметить, что эти изменения затрагивают исключительно тех, у кого до получения российского паспорта было гражданство Латвии или статус негражданина республики (законодательство страны не предусматривает двойное гражданство с РФ). Эта категория имела право получить постоянный вид на жительство, минуя временный (ВНЖ), а также не сдавая экзамен по государственному языку . Как рассказал «Известиям» депутат сейма Латвии от партии «Стабильность!» Алексей Росликов, это коснется около 28 тыс. человек.

Жить или не жить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— В основном это пенсионеры — люди, которые долгое время жили в Латвии, но приняли решение получить российское гражданство исходя из того, что здесь, к примеру, нищенская пенсия . А теперь им необходимо сдавать латышский. Люди в таком возрасте уже не в состоянии это сделать, не испортив свое эмоциональное и психологическое здоровье, — отметил политик.

На этом фоне 5–6 декабря планируется подать централизованный иск в Конституционный суд, чтобы оспорить принятые поправки к закону «Об иммиграции» . По словам Росликова, партия «Стабильность!» уже получила от физических лиц около 2 тыс. заявлений на защиту их прав. До конца недели будут собраны все необходимые документы.

— Законы не принимаются задним числом. На тот момент были определенные правила получения постоянного вида на жительство — они их исполнили и ПМЖ получили. Вы не можете теперь менять правила игры, так с законом не поступают, — подчеркнул латвийский депутат.

Даже со сдачей экзамена по госязыку возникают трудности, которые авторы инициативы не просчитали, — управление по делам гражданства и миграции не справляется с повышенной нагрузкой, а свободных окон на тестирование по латышскому, к примеру, на декабрь уже нет , поделился латвийский парламентарий.

При этом в поправках нет четкого ответа на вопрос, что будет с несдавшими экзамен, однако местные агентства допускают, что ПМЖ аннулируют, а вместо него выдадут ВНЖ сроком на год. «Известия» обратились в латвийское управление по делам гражданства и миграции для разъяснения деталей.

Жить или не жить Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Напомним, что это не единственные ограничения, введенные против проживающих в Латвии россиян. Так, из-за конфликта на Украине Рига перестала продлевать временные виды на жительство гражданам РФ и белорусам, получившим их за инвестиции и покупку недвижимости . Кроме того, россияне теперь не могут оформить и долгосрочную рабочую визу.

Учительский экзамен

К слову, языковые проверки больно ударили не только по живущим в республике россиянам. Под большим прессингом оказались учителя, преподающие на русском . Всё дело в том, что предыдущий созыв сейма до выборов, которые прошли в октябре этого года, успел принять поправки к законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании». Они предполагают полный перевод всех школ, где обучались нацменьшинства, на латышский язык в течение трех лет. Так, уже со следующего года в таком формате начнут функционировать 1-е, 4-е и 7-е классы, а также программы дошкольного образования, с 2024/25 учебного года — 2-е, 5-е и 8-е классы, а 3-и, 6-е и 9-е классы — с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, предметы, связанные с изучением родного языка и культуры нацменьшинств, теперь переходят из обязательных в категорию факультативов. Именно на фоне этих поправок в Латвии активизировались масштабные языковые проверки педагогического состава. Причем тех, кто не смог сдать экзамен по латышскому, отстраняют от работы на три месяца без сохранения зарплаты , напомнил «Известиям» депутат Рижской думы Яков Плинер.

— Учителей и так не хватает, а вся образовательная политика страны, которая сводится к уничтожению русского языка в школах, проверкам, отстранениям от работы учителей, которые недостаточно, по мнению проверяющих, владеют латышским, наносит вред школе и самой Латвии , — заметил он. — Пока их отстраняют на три месяца без денежного содержания. Кто-то уходит на больничный, кто-то увольняется, а кто-то эти три месяца будет посещать курсы или учить язык самостоятельно.

Жить или не жить Фото: РИА Новости/Стрингер

Увольняется в основном старшее поколение педагогов: их нервы просто не выдерживают, причем даже у тех, кто хорошо знает национальный язык, добавил политик. Вместе с тем, по словам Плинера, в республике ощущается острый дефицит кадров — не хватает около тысячи учителей.

Несмотря на то что языковые проверки активизировали относительно недавно, вся ситуация негативно влияет на учеников младшей школы.

— Уже сейчас начальные классы остались практически без педагогов. Думаю, в течение нескольких месяцев мы переживем момент, когда учебный процесс будет просто сорван . Сейчас такая ситуация, что примерно четверых из десяти, то есть около 40%, педагогов, которые идут на проверку, отстраняют. Министерство образования пытается выкрутиться, провести замещение, приводить педагогов из других школ, объединять классы, но это не работает, — сказал Алексей Росликов.