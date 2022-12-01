Жить или не жить: в Латвии оспорят закон о лишении россиян ПМЖ
В Латвии оспорят новое миграционное законодательство, по которому с 1 сентября 28 тыс. россиян могут лишиться постоянного вида на жительство (ПМЖ) в республике. Иск в Конституционный суд страны планируют подать уже 5–6 декабря, рассказал «Известиям» депутат сейма от партии «Стабильность!» Алексей Росликов. По его словам, к ним уже обратилось около 2 тыс. человек с просьбой защитить их права. При этом система не справляется с возросшей нагрузкой: окна на сдачу экзамена по латышскому языку, необходимого для продления ПМЖ, расписаны на месяц вперед. На этом фоне в стране продолжаются и языковые проверки учителей, что приводит к дефициту кадров посреди учебного года.
Непостоянный вид на жительство
В последнее время Латвия ввела в отношении россиян наиболее жесткие санкции. Причем они коснулись не только туристов, которым запретили въезд в страну, но и тех, кто давно перебрался в республику. После обновления миграционного законодательства 22 сентября под угрозой оказались в том числе российские граждане с постоянными видами на жительство (ПМЖ). Их документы перестанут действовать 1 сентября 2023 года, а чтобы этого не произошло, они должны получить сертификат о знании латышского языка.
Стоит отметить, что эти изменения затрагивают исключительно тех, у кого до получения российского паспорта было гражданство Латвии или статус негражданина республики (законодательство страны не предусматривает двойное гражданство с РФ). Эта категория имела право получить постоянный вид на жительство, минуя временный (ВНЖ), а также не сдавая экзамен по государственному языку. Как рассказал «Известиям» депутат сейма Латвии от партии «Стабильность!» Алексей Росликов, это коснется около 28 тыс. человек.
— В основном это пенсионеры — люди, которые долгое время жили в Латвии, но приняли решение получить российское гражданство исходя из того, что здесь, к примеру, нищенская пенсия. А теперь им необходимо сдавать латышский. Люди в таком возрасте уже не в состоянии это сделать, не испортив свое эмоциональное и психологическое здоровье, — отметил политик.
На этом фоне 5–6 декабря планируется подать централизованный иск в Конституционный суд, чтобы оспорить принятые поправки к закону «Об иммиграции». По словам Росликова, партия «Стабильность!» уже получила от физических лиц около 2 тыс. заявлений на защиту их прав. До конца недели будут собраны все необходимые документы.
— Законы не принимаются задним числом. На тот момент были определенные правила получения постоянного вида на жительство — они их исполнили и ПМЖ получили. Вы не можете теперь менять правила игры, так с законом не поступают, — подчеркнул латвийский депутат.
Даже со сдачей экзамена по госязыку возникают трудности, которые авторы инициативы не просчитали, — управление по делам гражданства и миграции не справляется с повышенной нагрузкой, а свободных окон на тестирование по латышскому, к примеру, на декабрь уже нет, поделился латвийский парламентарий.
При этом в поправках нет четкого ответа на вопрос, что будет с несдавшими экзамен, однако местные агентства допускают, что ПМЖ аннулируют, а вместо него выдадут ВНЖ сроком на год. «Известия» обратились в латвийское управление по делам гражданства и миграции для разъяснения деталей.
Напомним, что это не единственные ограничения, введенные против проживающих в Латвии россиян. Так, из-за конфликта на Украине Рига перестала продлевать временные виды на жительство гражданам РФ и белорусам, получившим их за инвестиции и покупку недвижимости. Кроме того, россияне теперь не могут оформить и долгосрочную рабочую визу.
Учительский экзамен
К слову, языковые проверки больно ударили не только по живущим в республике россиянам. Под большим прессингом оказались учителя, преподающие на русском. Всё дело в том, что предыдущий созыв сейма до выборов, которые прошли в октябре этого года, успел принять поправки к законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании». Они предполагают полный перевод всех школ, где обучались нацменьшинства, на латышский язык в течение трех лет. Так, уже со следующего года в таком формате начнут функционировать 1-е, 4-е и 7-е классы, а также программы дошкольного образования, с 2024/25 учебного года — 2-е, 5-е и 8-е классы, а 3-и, 6-е и 9-е классы — с 1 сентября 2025 года.
Кроме того, предметы, связанные с изучением родного языка и культуры нацменьшинств, теперь переходят из обязательных в категорию факультативов. Именно на фоне этих поправок в Латвии активизировались масштабные языковые проверки педагогического состава. Причем тех, кто не смог сдать экзамен по латышскому, отстраняют от работы на три месяца без сохранения зарплаты, напомнил «Известиям» депутат Рижской думы Яков Плинер.
— Учителей и так не хватает, а вся образовательная политика страны, которая сводится к уничтожению русского языка в школах, проверкам, отстранениям от работы учителей, которые недостаточно, по мнению проверяющих, владеют латышским, наносит вред школе и самой Латвии, — заметил он. — Пока их отстраняют на три месяца без денежного содержания. Кто-то уходит на больничный, кто-то увольняется, а кто-то эти три месяца будет посещать курсы или учить язык самостоятельно.
Увольняется в основном старшее поколение педагогов: их нервы просто не выдерживают, причем даже у тех, кто хорошо знает национальный язык, добавил политик. Вместе с тем, по словам Плинера, в республике ощущается острый дефицит кадров — не хватает около тысячи учителей.
Несмотря на то что языковые проверки активизировали относительно недавно, вся ситуация негативно влияет на учеников младшей школы.
— Уже сейчас начальные классы остались практически без педагогов. Думаю, в течение нескольких месяцев мы переживем момент, когда учебный процесс будет просто сорван. Сейчас такая ситуация, что примерно четверых из десяти, то есть около 40%, педагогов, которые идут на проверку, отстраняют. Министерство образования пытается выкрутиться, провести замещение, приводить педагогов из других школ, объединять классы, но это не работает, — сказал Алексей Росликов.
Однако в стране не хватает и преподавателей латышского, хотя власти республики в течение 30 лет не прекращая говорят о важности его изучения младшим поколением, добавил Яков Плинер. Всё это свидетельствует о том, что для латвийских политиков не так важно улучшить знание государственного языка, как продвигать политику, направленную против русскоговорящего населения, резюмировал он.