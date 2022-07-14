Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград. Об этом в четверг, 14 июля, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Алиханов отметил, что Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, но планирует развивать и инфраструктуру паромных перевозок. Он подчеркнул, что решение по калининградскому транзиту неполное, работа еще требуется.

«Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться, потому что автомобильный транзит вот этих подсанкционных товаров, он не разрешен все еще», — заявил губернатор Калининградской области.

Также Алиханов пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. т в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные автомобильные грузовые перевозки.

Накануне были опубликованы разъяснения ЕК по транзиту подпавших под западные санкции грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. Таким образом, железнодорожная перевозка в Калининградскую область нефти и нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран ЕС.

В тот же день Литва оценила рекомендации ЕК. МИД Литвы отметил, что республика впредь будет придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз нехотя признал справедливость требований России по транзиту в Калининградскую область. Он также выразил предположение, что на решение Еврокомиссии могли повлиять угрозы закрыть транзит по российской территории.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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