Евросоюз разъяснил условия транзита в Калининградскую область

Еврокомиссия (ЕК) обнародовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в опубликованном в среду, 13 июля, заявлении ЕК.

«Инструкция отмечает, что транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами не разрешается. Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран–членов, проводить необходимый контроль товаров», — говорится в сообщении.

Страны–члены Евросоюза должны контролировать, что объемы транзита остаются в пределах средних величин за последние три года, в особенности в отношении реального спроса на данные товары в пункте назначения, а также, что в наборе перевозимых товаров нет никаких необычных отклонений, которые могли бы привести к обходу режима санкций ЕС, говорится в документе.

При этом подчеркивается, что транзит военной продукции и технологий, а также продукции и технологий двойного назначения запрещен, независимо от вида транспорта.

Данные разъяснения не адресованы конкретно Литве и речь в них не идет именно о калининградском транзите, они носят характер общего документа. Однако других проблемных транзитных зон в отношениях ЕС и России на данный момент нет.

О том, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, ранее в этот день «Известиям» сообщили высокопоставленные источники с российской стороны. Брюссель предоставил документ, который полностью удовлетворил Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, отметила дипломат.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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