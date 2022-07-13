ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград

Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Как заявили «Известиям» высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — подчеркнул осведомленный источник «‎Известий»‎.

По его словам, уже «‎несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом»‎.

18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.

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«Сделают вывод: ЕС договорился с РФ о транзите грузов в Калининград»