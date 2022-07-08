В МИДе сообщили о продолжении диалога с ЕК и Литвой по транзиту в Калининград

Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Об этом сообщило 8 июля Министерство иностранных дел России.

«Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», — приводит ведомство слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она уточнила, что экономоператоры уже несут убытки из-за введенных незаконных рестрикций.

Захарова подчеркнула, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. Их подготовка уже завершена.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июля сообщил, что Москва ждет урегулирования ситуации и надеется на лучшее, а также обдумывает различные сценарии развития событий.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным и предложил ввести ответные меры как реакцию на такую блокаду. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ. Песков 7 июля назвал эту идею возможной, отметив, что это предложение региональных властей.