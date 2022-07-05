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Алиханов предложил запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику
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Алиханов предложил запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 5 июля внес предложение ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

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«[Мы направили] несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию РФ за исключением Калининграда», — рассказал Алиханов в эфире телеканала «Россия-24».

Губернатор, однако, добавил, что это крайне серьезная мера и введена она будет только в крайнем случае.

Ранее во вторник опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

30 июня Песков отметил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области назвал в свою очередь запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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