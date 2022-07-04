В Кремле выразили надежду на урегулирование ситуации с блокадой Калининграда

Кремль надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий. Об этом 4 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ждем урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день стало известно, что власти Калининградской области передали в правительство и администрацию президента РФ варианты ответных мер на запрет транзита некоторых грузов через Литву. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, местные власти ожидают исключения из запретов ЕС транзита в Калининградскую область. Содержание направленных правительству предложений Алиханов не уточнил, отметив, что на рассмотрение выдвинуты «меры различного характера».

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