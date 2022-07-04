Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответа на действия Литвы

Власти Калининградской области передали в правительство и администрацию президента РФ варианты ответных мер на запрет транзита некоторых грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в понедельник, 4 июля.

Он подчеркнул, что власти региона ожидают исключения из запретов ЕС транзита в Калининградскую область. Содержание направленных правительству предложений Алиханов не уточнил, отметив, что на рассмотрение выдвинуты «меры различного характера».

«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — заявил Алиханов в интервью газете «Ведомости», уточнив, что вводить ответные меры сейчас «немного преждевременно».

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал, в свою очередь, запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.