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В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Кремль ждет от Еврокомиссии (ЕК) решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву, сообщил 30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно обо всех наших озабоченностях, о де-факто положении дел. Поэтому будем ждать эту реакцию», — рассказал он журналистам.

Ранее в четверг президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что ЕК в ближайшие дни разработает правила, регулирующие обращение с запрещенными для транзита в Калининград товарами. Науседа также добавил, что выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

29 июня Reuters сообщило, что в ближайшее время транзит санкционными товарами возобновится. По словам источников агентства, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Россией.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется.

27 июня стало известно, что власти Литвы на консультациях с Европейской комиссией согласовали принципы и установки транзита грузов РФ в Калининград.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал, в свою очередь, запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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