В ЕС определят правила обращения с запрещенными к транзиту в Калининград товарами

Еврокомиссия в ближайшие дни может разработать правила, регулирующие обращение с запрещенными для транзита в Калининград товарами. Об этом 30 июня заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит руководящие принципы обращения с этими транзитными товарами», — заявил политик DPA.

Глава государства отметил, что выступает против «зеленого коридора для специальных грузов», и не стал комментировать возможный результат переговоров. При этом он отметил, что решаться вопрос транзита должен между Россией и Еврокомиссией.

Днем ранее агентство Reuters сообщило, что в ближайшее время транзит санкционными товарами возобновится. По словам источников, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Россией. Издание подчеркнуло, что для этого в Вильнюсе должны снять свои возражения.

29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство следит за ситуацией и Литву будут ждать болезненные ответные меры в случае ее неразрешения в ближайшее время. Она также выразила надежду, что партнеры проявят здравый смысл в данной ситуации.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такой шаг Литвы незаконным. По его мнению, эти решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, выступая 28 июня в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что на фоне транспортной блокады Калининградской области необходимо расширять возможности морских перевозок в регион. Он уточнил, что решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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