МИД РФ предупредил Литву о болезненных ответных мерах по ситуации с транзитом

Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется. Об этом 29 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. Вновь подтверждаем, что с российской стороны готовятся ответные меры, они будут болезненны для Литвы и будут применены в случае, если ситуация с калининградским транзитом не нормализуется», — заявила Захарова на брифинге.

Она также выразила надежду, что партнеры проявят здравый смысл в данной ситуации.

В рамках пятого пакета санкций Евросоюза (ЕС) против РФ Литва 18 июня ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет.

Позже, 23 июня, Захарова сообщила, что ответные меры России на данные действия будут практическими. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такой шаг Литвы незаконным. По его мнению, эти решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, выступая 28 июня в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что на фоне транспортной блокады Калининградской области необходимо расширять возможности морских перевозок в регион. Он уточнил, что решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».