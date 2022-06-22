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МИД заявил о практическом характере ответных мер на запрет Литвой транзита

Захарова: ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининград будут практическими
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининград через территорию Литвы будут практическими. Об этом в среду, 22 июня, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Что касается ответных мер, то сейчас возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло», — сказала она.

Дипломат добавила, что, если этого не случится, ответные меры будут неизбежными.

«К вопросу относительно того, какими они будут. <...> Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила Захарова.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

Позже, 20 июня, был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он отметил, что решение Литвы — «это элемент блокады».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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