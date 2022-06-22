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Кремль подтвердил подготовку ответных мер из-за блокировки транзита в Калининград

Песков: Россия рассматривает различные варианты ответа на шаги Литвы по Калининграду
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через территорию Литвы готовятся, но говорить, какие именно пока преждевременно. Об этом 22 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить», — сказал он.

Песков назвал санкции Евросоюза (ЕС) незаконными, и в данной ситуации они «абсолютно неприменимы».

«Применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам», — подчеркнул он.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

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20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров не из санкционного списка между Калининградом и другими регионами России продолжаются.

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