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Эксперты назвали возможный способ обхода блокады Калининграда Литвой

Эксперты предложили увеличить объемы паромных перевозок на фоне транспортной блокады Калининграда Литвой
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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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На фоне транспортной блокады Калининградской области необходима расширять возможности морских перевозок в регион. Об этом во вторник, 28 июня, заявил президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов в рамках круглого стола на тему: «Запрет на транзит в Калининград: к чему приведут действия Литвы?», который прошел в пресс-центре МИЦ «Известия».

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По его словам, решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров как в Калининградскую область, так и из нее в регионы России. В настоящее время наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.

«Надо расширять морские возможности. Это какой-то элемент уверенности в завтрашнем дне. На сегодняшний день нужно правильно провести аналитику всех решений ЕС и Литвы — что можно перевозить по суше, а что перевести на морской путь. Действия наших литовских соседей абсолютно недружественные, это нарушение всех договоренностей. <…> С точки зрения экономики для нас это определенный вызов, но не смертельный», — указал Романов.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин согласился, что альтернатива сухопутному транзиту через Литву — это морские перевозки. Он добавил, что будет увеличено количество паромов, доставляющих товары в Калининградскую область. При этом он предупредил, что в таком случае может последовать удорожание продукции для потребителей.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. Вместе с тем губернатор сообщил, что региону хватит мощностей для доставки грузов морским путем.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Тогда же стало известно, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом.

Рестрикции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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