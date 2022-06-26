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Алиханов заявил об избытке морских провозных мощностей в Калининград

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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Калининградской области хватит мощностей для доставки грузов морским путем. Об этом 26 июня заявил глава региона Антон Алиханов.

«Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем», — написал губернатор в Telegram.

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При этом он отметил, что области понадобятся субсидии для организации морских перевозок.

«Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна», — добавил Алиханов.

Он заверил, что за Калининград можно не переживать, но призвал остальных россиян продолжать думать о нем.

25 июня президент Литвы Гитанас Науседа отказался идти на уступки в вопросе транзита в Калининград. Он заверил, что страна будет впредь исполнять санкции Евросоюза. Заявления прозвучали на следующий день после того, как депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс в написал, что Россия побеждает Литву в вопросе транзита в Калининградскую область.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

20 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В свою очередь Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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