Грузы в Калининград будут доставлять по морю из портов Петербурга

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом. Об этом пишет 22 июня газета «Деловой Петербург».

Контейнерные суда будут отправляться из порта Бронка. Первый рейс запланирован на 25 июня, судно «Холмогоры», принадлежащее ОАО «Северное морское пароходство», дополнит действующую паромную линию Усть-Луга — Балтийск.

«Только у этой компании уже есть, по ее оценкам, дополнительно пять-шесть судов, которые она готова предоставить нам для оперирования на линии Бронка (порт Санкт-Петербург) — Калининград. Этого более чем достаточно, даже много, я бы сказал, потому что мы часть товаров, которые не попали под санкции, будем перенаправлять на железную дорогу», — написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Как отмечает издание, дискуссии о замене способа перевозки на контейнерные суда начались еще до решения Литвы. Железнодорожные паромы подвергались критике из-за малой вместимости и технологических сложностей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Трудности перевоза: блокаду Калининграда прорвут через порты Петербурга».