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Грузы в Калининград будут доставлять по морю из портов Петербурга

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы будут компенсировать через морское сообщение эксклава с Санкт-Петербургом. Об этом пишет 22 июня газета «Деловой Петербург».

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Контейнерные суда будут отправляться из порта Бронка. Первый рейс запланирован на 25 июня, судно «Холмогоры», принадлежащее ОАО «Северное морское пароходство», дополнит действующую паромную линию Усть-Луга — Балтийск.

«Только у этой компании уже есть, по ее оценкам, дополнительно пять-шесть судов, которые она готова предоставить нам для оперирования на линии Бронка (порт Санкт-Петербург) — Калининград. Этого более чем достаточно, даже много, я бы сказал, потому что мы часть товаров, которые не попали под санкции, будем перенаправлять на железную дорогу», — написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Как отмечает издание, дискуссии о замене способа перевозки на контейнерные суда начались еще до решения Литвы. Железнодорожные паромы подвергались критике из-за малой вместимости и технологических сложностей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Трудности перевоза: блокаду Калининграда прорвут через порты Петербурга».

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