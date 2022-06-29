Транзит в Калининград через Литву возобновится через несколько дней

Транзит в Калининград через Литву будет возобновлен через несколько дней благодаря компромиссу Европейского союза с литовскими властями. Об этом в среду, 29 июня, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что сейчас европейские чиновники ведут переговоры о снятии с Калининграда санкций. Есть вероятность, что потенциальное соглашение могут заключить в начале июля, если Литва снимет свои возражения.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется.

22 июня руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила журналистам о трех дипломатических вариантах для решения вопроса по транзиту через Литву. Она предложила, во-первых, дополнить глоссарий статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов». Во-вторых, убрать из статей санкционного документа, введенных последними тремя пакетами (4, 5, 6), уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом». В-третьих, направить разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей, введенных последними тремя пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такой шаг Литвы незаконным. По его мнению, эти решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, выступая 28 июня в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что на фоне транспортной блокады Калининградской области необходимо расширять возможности морских перевозок в регион. Он уточнил, что решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.

Антироссийские санкции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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