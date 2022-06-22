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В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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На сегодняшний день для решения вопроса по транзиту через Литву есть три дипломатических варианта. Об этом в среду, 22 июня, заявила журналистам руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

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Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

«Решений может быть несколько. Это скорее технический вопрос. Например, внесение изменений Евросоюза 833/2014, причем в разных вариантах. Первый — это дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций», — рассказала она.

В качестве второго варианта Иванова указала на возможность убрать из статей санкционного документа, введенных последними тремя пакетами (4, 5, 6), уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

Третий вариант же не предполагает никаких внесений изменений в санкционный документ. Иванова предложила направить разъяснения в таможенные органы Литвы о неприменении действия статей, введенных последними тремя пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России на запрет Литвой транзита будут практическими.

Во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Алиханов также назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

20 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В тот же день был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

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