Литва и Еврокомиссия согласовали принципы транзита грузов РФ в Калининград

Власти Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовали принципы и установки транзита грузов РФ в Калининград. Об этом 27 июня сообщил старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

«Сегодня было достигнуто единодушное согласие об основных принципах и основных положениях, которым Литва должна следовать», — приводит его слова портал LRT (Литовское радио и телевидение).

При этом, по словам Будриса, страна не стремилась вводить «блокаду Калининграда». Он уточнил, что в настоящее время осуществляется транзит пассажиров и грузов в Калининград и из города.

«Литва выполняет свои обязательства, но также реализует свои суверенные права — мы контролируем грузы и пассажиров. И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», — добавил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня призвал местные власти начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба, но при этом было болезненным для российской стороны. На следующий день глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что региону хватит мощностей для доставки грузов морским путем.

Евросоюз (ЕС) закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда якобы нет, и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада.

Рестрикции вводятся на фоне проходящей спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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