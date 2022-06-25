Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, 25 июня, призвал местные власти незамедлительно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба интересам, однако при этом было болезненным для России.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — написал глава республики в социальных сетях.

Он также добавил, что Литва должна и будет применять санкции Евросоюза.

24 июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс в своих социальных сетях написал, что Россия побеждает Литву в вопросе транзита в Калининградскую область.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

20 июня глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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