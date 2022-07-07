В Кремле допустили запрет на экспорт товаров через Прибалтику

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал 7 июля возможной идею запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через Прибалтику в ответ на транспортную блокаду Калининградской области. При этом он отметил, что это предложение региональных властей.

«Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям. Если иные методы окажутся безрезультатны, это вполне нормальная практика», — заявил он журналистам.

Он также указал на то, что сложившаяся ситуация вокруг транспортной блокады Калининграда является крайне важной для Кремля. По его словам, власти проводят интенсивную работу для решения этой проблемы.

«И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — заключил Песков.

Запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику предложил 5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он отметил, что это крайне серьезная мера и введена она будет только в крайнем случае.

1 июля агентство Bloomberg сообщило, что в новый пакет санкций Евросоюза могут войти правила, уточняющие транзит грузов в Калининградскую область.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

Губернатор Калининградской области в свою очередь назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.