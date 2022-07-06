Реклама
Прямой эфир
Мир
Instagram и YouTube отключили в Херсонской области
Экономика
Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 3 июня
Мир
Система ПВО сработала в небе над Донецком
Экономика
Доля вакансий в строительстве выросла на 35%
Происшествия
Во Внуково задержали американца с психотропными препаратами
Мир
РФ направила ноту в техсекретариат ОЗХО о готовящихся украинских провокациях
Мир
Минобороны Канады разрешило военным красить волосы и делать маникюр
Экономика
Рынок криповалют показал сокращение на фоне сжатия ликвидности
Авто
В Москве на перекрестках появится «вафельная» разметка нового вида
Мир
Силы ДНР освободили населенный пункт Спорное
Общество
Свыше 110 мероприятий пройдет в Москве в День семьи, любви и верности

В Калининграде озвучили крайние ответные меры по запрету транзита Литвой

Губернатор Калининградской области Алиханов: ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут стать лишь экономические меры
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лишь экономические меры могут стать ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград. Об этом «РИА Новости» сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в среду, 6 июля.

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие», — заявил глава региона.

Днем ранее Алиханов предложил ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

Также во вторник опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022