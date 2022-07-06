В Калининграде озвучили крайние ответные меры по запрету транзита Литвой

Лишь экономические меры могут стать ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград. Об этом «РИА Новости» сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в среду, 6 июля.

«Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие», — заявил глава региона.

Днем ранее Алиханов предложил ввести ответные меры против Литвы как реакцию на блокаду транзита. В качестве возможного ответа называется полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в РФ.

Также во вторник опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит не от решения Вильнюса, а от Брюсселя.

4 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

Тогда Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.