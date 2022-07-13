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Литва оценила рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Министерство иностранных дел Литвы прокомментировало рекомендации Еврокомиссии по транзиту санкционных товаров в Калининградскую область. Заявление было опубликовано 13 июля на сайте ведомства.

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«Мы всегда высказывались против специальных исключений и различной трактовки территорий стран ЕС, поэтому положительно оцениваем то, что разъяснениями Еврокомиссии, обязательными для всех членов ЕС, не создается такой прецедент», — сказано в сообщении.

МИД Литвы отметил, что республика впредь будет придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС. Власти страны продолжат выступать за самые строгие и самые широкие формы применения санкций.

13 июля были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий. Уточняется, что перевозка санкционных российских грузов запрещена только по автодорогам.

До этого власти Литвы передали Еврокомиссии документ со своей позицией относительно транзита в Калининградскую область через территорию республики.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Страны Запада вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи.

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