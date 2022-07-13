В Совбезе отреагировали на решение Еврокомиссии по транзиту в Калининград

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал частичное снятие ограничений на транзит грузов в Калининградскую область.

«Евросоюз нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — написал Медведев 13 июля в Telegram-канале.

Он также выразил предположение, что на решение Еврокомиссии могли повлиять угрозы закрыть транзит по российской территории.

13 июля были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий. Уточняется, что перевозка санкционных российских грузов запрещена только по автодорогам.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Страны Запада вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик к РФ с просьбой о помощи.

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