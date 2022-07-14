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Еврокомиссия назвала условия возобновления транзита в Калининград

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россия сможет снабжать Калининградскую область товарами по железнодорожным путям через транспортный коридор Литвы. Такую рекомендацию дали в Еврокомиссии. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный пытался разобраться в условиях.

«Это решение, снимающее ограничение на транзит определенной номенклатуры, перевозимой железнодорожным транспортом, — проявление реализма и здравомыслия. Вопросы по содержанию этого документа у нас остаются», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

Железнодорожная перевозка в Калининградскую область нефти и нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена. Но, как отмечается, их транзит должен быть предметом целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля со стороны властей стран ЕС.

Автомобильная перевозка через Литву разрешена только тех товаров, которые не попали в санкционный список.

13 июля были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий.

В этот же день Литва оценила рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград.

До этого власти Литвы передали Еврокомиссии документ со своей позицией относительно транзита в Калининградскую область через территорию республики.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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