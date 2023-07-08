Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой
Вооруженные формирования Украины продолжают вести атаки, не считаясь с потерями. Только 7 июля они потеряли свыше 700 человек и 38 единиц военной техники, включая САУ AF-90 и Krab западного производства. Эксперты отмечают, что в последние дни ВФУ сменили тактику — идут вперед без прикрытия танков и другой бронетехники, оплачивая каждый пройденный метр жизнями. По их словам, такие атаки могут продлиться еще несколько недель, но после этого ВФУ будут серьезно обескровлены. Также 7 июля США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, ракеты для ЗРК Patriot и систем HIMARS. Кроме того, в новый пакет поставок войдут БМП Bradley, Stryker и другая техника.
Krab не помог
Вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступления на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 7 июля.
— На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Военнослужащий отряда спецназначения на огневой позиции в зоне спецоперации
На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное в ЛНР и Ямполовка в ДНР. Также нанесла поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва.
На южнодонецком направлении группировка «Восток» в течение суток отразила две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное.
На запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны. В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 44-й артбригады ВФУ.
За сутки потери ВФУ на четырех направлениях составили свыше 700 человек и 38 единиц военной техники, включая четыре танка, а также две САУ — AF-90 производства Великобритании и Krab польского производства.
Самоходная артиллерийская установка Krab польского производства одного из подразделений ВСУ
ВФУ сменили тактику и проводят атаки либо без использования техники, либо с минимальным ее участием, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
— Наступательные действия максимально упростились, — отметил эксперт. — Пехоту подвозят к месту концентрации на бронетехнике или машинах, после чего технику отправляют в тыл. Дальше они идут в бой с автоматами при поддержке артиллерии. Бывает, захватывают опорные пункты. Но наши к такому развитию событий готовы. Сначала укрепления ровняет артиллерия, а следом приходят наши штурмовики, чтобы зачистить район. Понятно, что тут каждый шаг или движение оплачивается большой кровью, а вовремя провести ротацию или эвакуировать раненых очень сложно. Только 7 июля они потеряли более 700 человек — это два батальона.
Военную технику они берегут по нескольким причинам, добавил Василий Дандыкин.
— Во-первых, Запад не хочет, чтобы в мире видели то, как их техника горит, а советской у ВФУ осталось не так уж и много. Во-вторых, им, может, не хватает горюче-смазочных материалов, так как мы результативно бьем по топливным базам, — считает он.
Он также напомнил о больших потерях техники ВФУ: еще несколько дней назад российские военные официально объявляли об уничтожении примерно за месяц более 300 танков и тысячи бронемашин и это очень много.
Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса «Корнет»
— Причем в эти потери не входит техника, уничтоженная в глубоком тылу противника, — уточнил эксперт. — На днях только в Львовском военном училище и его автопарке наши накрыли много техники, но ее трудно подсчитать.
Такие атаки могут идти несколько недель, но украинские силы будут сильно обескровлены, рассказал Василий Дандыкин.
— До 11 или 12 июля, когда будет проходить саммит НАТО в Вильнюсе, они продолжат атаковать, — уверен эксперт.
Контрбатарейная борьба
За работой российских артиллеристов, уничтоживших вражеский опорный пункт, наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
— Самоходная гаубица «Мста-С» выезжает из укрытия на очередную охоту. Поступила команда от разведки: нужно уничтожить вражескую позицию. По противнику ведутся беглый огонь. Всего три выстрела. Сейчас узнаем, поражена ли цель, — рассказал корреспондент.
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» укладывает боекомплект на боевой позиции
Самоходку «Мста-С» называют снайперской и не зря, по опорному пункту ВФУ она попала с первого раза. После того как цель выполнена, расчет едет в укрытие. Наводчик орудия с позывным Легалаз рассказал, что изначально противник «вел себя активно, а сейчас тихо-спокойно, у него шансов нет против нас».
Задача артиллеристов — пресечь вылазки диверсионно-разведывательных групп и не давать украинским боевикам обстреливать наши села. Для этого им необходимо уничтожить артиллерию ВФУ.
Российские расчеты плотно работают с разведкой, которая постоянно вскрывает координаты противника.
— Всё интенсивнее идет контрбатарейная борьба. Работаем по реактивной системе залпового огня, по минометным расчетам противника. Поражали пункт управления беспилотниками, пикап противника, — рассказал командир батареи с позывным Иртыш.
Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ведет огонь по позициям артиллерии ВСУ
В каждом экипаже «Мсты-С» по пять человек. Наши военнослужащие уже опытные, технику освоили быстро. Боец с позывным Рагорм раньше был программистом, теперь командир самоходной гаубицы.
— По первости, когда сюда заехали, мы отстреляли два боекомплекта за двое суток. Чтобы понимать: один боекомплект — это 46 снарядов, такая интенсивная стрельба была, – рассказал Рагорм.
Российские военнослужащие наносят удары по позициям ВФУ каждый день. Как только от разведки приходит цель, ее нужно немедленно уничтожить.
Сбит украинский Су-25
В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 820 человек и 58 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.
Зенитный ракетный комплекс «Тор М2У» ВС РФ работает в зоне проведения специальной военной операции
В ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
Российские средства противовоздушной обороны в районе Одаровки Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Ураган», а также 13 украинских БПЛА.
Американская помощь для ВФУ
США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.
— Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно — таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения, — сказал он, признав, что применение этого вооружения несет риски для гражданских.
Собственно, именно по этой причине Вашингтон откладывал решение об их передаче, добавил он. По его словам, украинская сторона взяла на себя обязательства в дальнейшем провести разминирование области, где будут применены эти снаряды. Он также отметил, что Киев якобы будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории.
В Белом доме подчеркнули: Вашингтон по-прежнему не намерен участвовать в конфликте РФ и Украины, не планирует предоставлять Киеву вооружений для атак на Россию.
Кроме того, Джейк Салливан констатировал: украинское контрнаступление продвигается тяжело, но Киев, по его словам, настроен продолжать свои действия. При этом Украина, по его информации, не использовала значительные ресурсы, которыми сейчас располагает.
Кроме того, США поставят украинской армии боеприпасы для ЗРК Patriot и систем HIMARS. В новый пакет так называемой помощи также войдут БМП Bradley, БТР Stryker, планирующие боеприпасы, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и запчасти, уточнил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
Впрочем, Джейк Салливан также подтвердил, что Украина не вступит в НАТО по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Тем не менее, в Литве союзники обсудят реформы, которые должен еще провести Киев для того, чтобы стать полноценным членом.