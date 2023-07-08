Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой

Вооруженные формирования Украины продолжают вести атаки, не считаясь с потерями. Только 7 июля они потеряли свыше 700 человек и 38 единиц военной техники, включая САУ AF-90 и Krab западного производства. Эксперты отмечают, что в последние дни ВФУ сменили тактику — идут вперед без прикрытия танков и другой бронетехники, оплачивая каждый пройденный метр жизнями. По их словам, такие атаки могут продлиться еще несколько недель, но после этого ВФУ будут серьезно обескровлены. Также 7 июля США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, ракеты для ЗРК Patriot и систем HIMARS. Кроме того, в новый пакет поставок войдут БМП Bradley, Stryker и другая техника.

Krab не помог

Вооруженные формирования Украины продолжили попытки наступления на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях , сообщили в российском военном ведомстве 7 июля.

— На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР , — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий отряда спецназначения на огневой позиции в зоне спецоперации Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное в ЛНР и Ямполовка в ДНР . Также нанесла поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва.

На южнодонецком направлении группировка «Восток» в течение суток отразила две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное .

На запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны. В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 44-й артбригады ВФУ .

За сутки потери ВФУ на четырех направлениях составили свыше 700 человек и 38 единиц военной техники , включая четыре танка, а также две САУ — AF-90 производства Великобритании и Krab польского производства.

Самоходная артиллерийская установка Krab польского производства одного из подразделений ВСУ Фото: REUTERS

ВФУ сменили тактику и проводят атаки либо без использования техники, либо с минимальным ее участием , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Наступательные действия максимально упростились , — отметил эксперт. — Пехоту подвозят к месту концентрации на бронетехнике или машинах, после чего технику отправляют в тыл. Дальше они идут в бой с автоматами при поддержке артиллерии . Бывает, захватывают опорные пункты. Но наши к такому развитию событий готовы. Сначала укрепления ровняет артиллерия, а следом приходят наши штурмовики, чтобы зачистить район . Понятно, что тут каждый шаг или движение оплачивается большой кровью, а вовремя провести ротацию или эвакуировать раненых очень сложно. Только 7 июля они потеряли более 700 человек — это два батальона.

Военную технику они берегут по нескольким причинам , добавил Василий Дандыкин.

— Во-первых, Запад не хочет, чтобы в мире видели то, как их техника горит, а советской у ВФУ осталось не так уж и много. Во-вторых, им, может, не хватает горюче-смазочных материалов , так как мы результативно бьем по топливным базам, — считает он.

Он также напомнил о больших потерях техники ВФУ: еще несколько дней назад российские военные официально объявляли об уничтожении примерно за месяц более 300 танков и тысячи бронемашин и это очень много.

Военнослужащий ВС РФ производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Причем в эти потери не входит техника, уничтоженная в глубоком тылу противника , — уточнил эксперт. — На днях только в Львовском военном училище и его автопарке наши накрыли много техники, но ее трудно подсчитать .

Такие атаки могут идти несколько недель, но украинские силы будут сильно обескровлены , рассказал Василий Дандыкин.

— До 11 или 12 июля , когда будет проходить саммит НАТО в Вильнюсе, они продолжат атаковать , — уверен эксперт.

Контрбатарейная борьба

За работой российских артиллеристов, уничтоживших вражеский опорный пункт, наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

— Самоходная гаубица «Мста-С» выезжает из укрытия на очередную охоту. Поступила команда от разведки: нужно уничтожить вражескую позицию. По противнику ведутся беглый огонь. Всего три выстрела. Сейчас узнаем, поражена ли цель , — рассказал корреспондент.

Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» укладывает боекомплект на боевой позиции Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Самоходку «Мста-С» называют снайперской и не зря, по опорному пункту ВФУ она попала с первого раза . После того как цель выполнена, расчет едет в укрытие. Наводчик орудия с позывным Легалаз рассказал, что изначально противник «вел себя активно, а сейчас тихо-спокойно, у него шансов нет против нас».

Задача артиллеристов — пресечь вылазки диверсионно-разведывательных групп и не давать украинским боевикам обстреливать наши села . Для этого им необходимо уничтожить артиллерию ВФУ.

Российские расчеты плотно работают с разведкой, которая постоянно вскрывает координаты противника.

— Всё интенсивнее идет контрбатарейная борьба. Работаем по реактивной системе залпового огня, по минометным расчетам противника . Поражали пункт управления беспилотниками, пикап противника, — рассказал командир батареи с позывным Иртыш.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ведет огонь по позициям артиллерии ВСУ Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

В каждом экипаже «Мсты-С» по пять человек. Наши военнослужащие уже опытные, технику освоили быстро . Боец с позывным Рагорм раньше был программистом, теперь командир самоходной гаубицы.

— По первости, когда сюда заехали, мы отстреляли два боекомплекта за двое суток. Чтобы понимать: один боекомплект — это 46 снарядов, такая интенсивная стрельба была , – рассказал Рагорм.

Российские военнослужащие наносят удары по позициям ВФУ каждый день. Как только от разведки приходит цель, ее нужно немедленно уничтожить.

Сбит украинский Су-25

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 820 человек и 58 единиц военной техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Зенитный ракетный комплекс «Тор М2У» ВС РФ работает в зоне проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости

В ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп .

Российские средства противовоздушной обороны в районе Одаровки Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины . Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Ураган», а также 13 украинских БПЛА.

Американская помощь для ВФУ

США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы , сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

— Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать данные боеприпасы очень осторожно — таким образом, чтобы минимизировать любые риски для мирного населения, — сказал он , признав, что применение этого вооружения несет риски для гражданских .

Собственно, именно по этой причине Вашингтон откладывал решение об их передаче , добавил он. По его словам, украинская сторона взяла на себя обязательства в дальнейшем провести разминирование области, где будут применены эти снаряды . Он также отметил, что Киев якобы будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории .

В Белом доме подчеркнули: Вашингтон по-прежнему не намерен участвовать в конфликте РФ и Украины, не планирует предоставлять Киеву вооружений для атак на Россию .

Кроме того, Джейк Салливан констатировал: украинское контрнаступление продвигается тяжело, но Киев, по его словам, настроен продолжать свои действия. При этом Украина, по его информации, не использовала значительные ресурсы, которыми сейчас располагает .

Кроме того, США поставят украинской армии боеприпасы для ЗРК Patriot и систем HIMARS . В новый пакет так называемой помощи также войдут БМП Bradley, БТР Stryker, планирующие боеприпасы, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и запчасти , уточнил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.