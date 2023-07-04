Взрывов техника: как ВС РФ подрывают наступательный потенциал ВФУ

Российские войска продолжают держать оборону вдоль линии боевого соприкосновения. Ни на одном из направлений ВФУ не достигли успеха, сообщил 3 июля в ходе селекторного совещания глава Минобороны Сергей Шойгу. Эксперты указывают, что после неудачной для Киева первой фазы контрнаступления украинские силы готовятся к следующей. В частности, они попытались захватить плацдарм на левом берегу Днепра на херсонском направлении. Корреспонденты «Известий» стали свидетелями того, как наши войска пресекли эту вылазку. Помимо этого, российская авиация и артиллерия наносят удары по складам, подготовленным для снабжения наступающей группировки, тем самым снижая ее потенциал.

Удерживая рубежи

В течение суток вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжали атаковать на донецком, краснолиманском и южнодонецком стратегических направлениях, сообщили в Минобороны.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинское командование активизировало удары по российским позициям — это делается для того, чтобы прикрыть перегруппировку войск и подготовку к новому наступлению. Сейчас все украинские атаки отбиты, а противник понес существенные потери.

— На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Водяное, Первомайское и Клещеевка ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР. Кроме того, в районах Терны, Червоная Дуброва и Торское поражены скопления войск и техники ВФУ.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила три атаки противника. Кроме того, нанесено огневое поражение войскам и технике ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Урожайное.

— Сейчас мы опять наблюдаем имитацию наступления, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Есть высокая интенсивность на отдельных участках, чтобы создавалось впечатление, что всё, сейчас они прорвутся и здесь пойдут. Но основные признаки полномасштабного наступления — это наличие в большом количестве бронированной техники и серьезная артподготовка. Не полчаса, а несколько часов с применением всех видов огневого воздействия. Авиационная составляющая: самолеты должны в нашу сторону тоже что-то запускать. Работа комплексов РЭБ по передовой, чтобы заглушить наши центры управления, и противоминная работа, потому что у нас перед позицией минные поля. Если это не проводится, то это наступление обречено на провал.

За сутки потери украинских формирований в зоне проведения СВО составили не менее 590 человек и 51 единицу военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 14 БПЛА.

Удары по складам

Вооруженные силы России 3 июля наносили удары по пунктам управления и складам боеприпасов украинских формирований. По данным российского военного ведомства, в районе населенного пункта Дылеевка ДНР поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВФУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВФУ.

В Харьковской области в районе населенного пункта Песчанка уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. В Херсонской области в районе населенного пункта Змиевка уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ Фото: РИА Новости

— Все говорят, что будет второй этап наступления, более мощный, чем первый, — рассказал Алексей Леонков. — Соответственно, противник готовился — завозил средства, технику, боеприпасы — и пытался разместить их на такой дальности, чтобы обеспечить беспрерывное снабжение во время этого наступления. Разумеется, наша разведка это всё отследила. И в зоне 30–40 км от линии боевого соприкосновения спрятать что-либо, что бы мы не заметили, достаточно сложно. Поэтому наши военнослужащие подождали, пока они накопили технику, средства и боеприпасы, и ударили, тем самым подорвав их возможность наступать. А чем дольше они оттягивают наступление, тем лучше мы работаем по их складам и центрам управления. То есть мы обескровливаем противника до того, как он начнет наступать. Соответственно, мы сорвем это наступление, противник понесет еще большие потери.

Безуспешные попытки

3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании, что украинские силы ни на одном направлении не достигли своей цели в ходе наступления.

— Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия, — отметил министр.

Тем не менее украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования ВФУ продолжать наступление.

Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Ercin Erturk

Сергей Шойгу привел данные, согласно которым с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях российские Вооруженные силы уничтожили 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. По словам министра, это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией.

Глава военного ведомства также напомнил, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности ВС РФ формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус.

— В настоящее время одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводятся подготовка военнослужащих и слаживание подразделений, — рассказал министр.

Левый берег недоступен

На прошлой неделе вооруженные формирования Украины предприняли попытку высадиться на левом берегу Днепра под сохранившимися пролетами Антоновского моста на херсонском направлении. Военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев был там и подтвердил, что добиться успеха ВФУ не удалось.

На кадрах с дрона видно, как в яркой вспышке были уничтожены последние надежды украинских боевиков занять левый берег Днепра. Ракетный комплекс «Искандер» разрушил плацдарм ВФУ под Антоновским мостом, похоронив не только рядовых территориальной обороны, но и спецназовцев, и иностранных наемников. Именно их натиск сдерживали российские подразделения.

— В окрестностях Алешки и Антоновского моста наш бронетранспортер ведет огонь по украинским боевикам на ходу. Видно, как трассирующие снаряды бьют по укрепрайону ВФУ, — рассказал Эмиль Тимашев.

Задачей российских военнослужащих было вывезти группу разведчиков. Под плотным огнем противника БТР разворачивается, к нему уже подбегают бойцы, неся раненых. Украинские боевики берут машину на прицел, счет начинает идти на секунды. Российские разведчики держали оборону в течение нескольких дней.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости

— В течение трех суток мы вели прямой огневой контакт, выявили преобладающие силы противника и огневые точки. Без помощи экипажа БТР не выбрались бы, — рассказал боец с позывным Джокер.

Разведгруппа не только держала оборону, но и не давала противнику продвинуться, вычисляя и передавая артиллерии координаты ВФУ, которые рассчитывали выйти на левый берег.

Полуразрушенный Антоновский мост всё еще является серьезной конструкцией. Прикрываясь им, вооруженные формирования Украины форсировали Днепр. От правого берега до острова в устье реки меньше километра, именно там высадился противник. В планах украинских боевиков было занять дачный поселок и пробиваться к Алешкам. Оттуда до Крыма около 100 км.

По словам корреспондента, ВФУ готовились к этой атаке. На кадрах видно, как под мост заезжает фура, чтобы разгрузить боеприпасы. А сами боевики на лодках перебираются через Днепр. Но оказываются под встречным огнем наших десантников.

Расчеты 2С1 «Гвоздика» уничтожают укрепрайоны и склады с боеприпасами противника. Ночью работает система залпового огня «Солнцепек». Удар пришелся на позицию, с которой противник готовился к переброске на остров.

— Шансов у них нет и не будет. Киевским властям кто-то поставляет оружие, но им не всё можно решить. Для этого нужны люди, а их просто отправляют на мясорубку, — отмечает боец с позывным Рязань.

Попытка занять Алешки дорого обошлась вооруженным формированиям Украины. Боевики не смогли форсировать Днепр и попасть на левый берег.