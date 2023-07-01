«Восток» — дело точное: ВС России отбили украинские атаки у Времевского выступа
Вооруженные формирования Украины провели массированные атаки на четырех стратегических направлениях. Все они были отбиты нашими войсками. В этих боях ВФУ потеряли около 425 военнослужащих и 39 единиц военной техники, включая образцы из стран НАТО. Эксперты отмечают, что активизация украинских сил на севере зоны специальной операции носит отвлекающий характер. Все главные цели ВФУ по-прежнему на юге — это захват Запорожской АЭС и выход к Крыму, но наши войска готовы к такому развитию событий.
В центре внимания
В течение суток ВФУ продолжали атаковать на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России 30 июня.
— Подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка Донецкой Народной Республики, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация и артиллерия отразили атаку противника в направлении населенного пункта Кузьмино. Нанесено поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа подразделения группировки «Восток» отразили атаку мотопехотной роты противника. В районе Левадного нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВФУ.
На купянском направлении также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, отражены две атаки подразделений ВФУ. Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и техники в районах Синьковки, Каменки, Новоселовского и Стельмаховки.
ВФУ в боях на этих направлениях потеряли около 425 военнослужащих и 39 единиц военной техники, включая самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и артсистему М777 производства США.
Главные цели украинского наступления по-прежнему на юге, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.
— Для Украины важно к саммиту НАТО, который начнется 10 июля, предъявить успехи, — объяснил он. — Силы у них еще остались. Все атаки под Купянском — это попытка растянуть и отвлечь наши силы от главного направления. А оно остается прежним — на юге зоны спецоперации. Только здесь у ВФУ есть цели, которые могут быть продемонстрированы Западу, и их действительно там могут оценить. Конечно, самая желанная — это выход к Азовскому морю и Крыму, но она труднодостижима. Там у нас мощная оборона. Вторая — это Запорожская АЭС.
Алексей Леонков напомнил, что в последние дни на Украине началась мощная информационная кампания о якобы подготовке Россией техногенного инцидента на Запорожской атомной станции.
— Всё говорит о том, что это направление в центре внимания противника. Он там еще пойдет вперед. И мы готовы его встретить, — резюмировал эксперт.
Новая гвардия
30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 8-му артиллерийскому полку почетного наименования «гвардейский».
Днем ранее его получил 237-й десантно-штурмовой полк. Они отмечены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».
Неожиданный удар
Танкисты мотострелкового соединения Западного военного округа наносят удары с закрытых позиций по украинским укрепрайонам. Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин посмотрел на работу наших военнослужащих.
Танк, замаскированный в посадке, получает команду и тут же направляется к передовой линии. Стрельбу экипаж ведет из небольшой зеленой рощи, чтобы БПЛА противника не могли его обнаружить.
Танкисты ведут огонь по украинскому укрепрайону, а корректирует их стрельбу беспилотник.
Бойцы быстро наводятся на цель, ведут огонь и двигаются дальше, чтобы вооруженные формирования Украины не успели открыть ответный огонь.
— Экипаж выпускает полный боекомплект. До противника отсюда около 5 км, — рассказал Алексей Полторанин.
В этот раз точными ударами удалось уничтожить около 50 украинских боевиков и два бронированных автомобиля.
— Противник не ожидал, что так точно будем попадать по целям. Не успел среагировать и подогнать технику, так как мы отработали быстро, четко и уехали. Быстро скрыли технику. Даже если бы ВФУ подняли в воздух «птичку» (беспилотник. — «Известия»), то не смогли бы ответить, — уверен командир танка с позывным Щит.
Контрбатарейная борьба
За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских БПЛА.
Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 86 артподразделениям ВФУ на огневых позициях, живой силе и военной технике.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины РСЗО, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной автомобильной техники вооруженных украинских формирований.