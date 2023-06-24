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Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ

Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты
Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы РФ 23 июня продолжили отбивать атаки на южнодонецком, донецком и запорожском направлениях. ВФУ в этих боях не добились успеха, потеряв более 200 военнослужащих и 25 единиц военной техники, включая пять танков. Эксперты отмечают, что противник поменял тактику — старается пехотой, а не бронетехникой прорвать нашу оборону. Такие попытки, по их мнению, продлятся до дня начала саммита НАТО в Вильнюсе — он стартует 11 июля.

Без паузы

ВФУ продолжили проводить атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 23 июня.

На южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражено три атаки сводных подразделений ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На положском тактическом направлении, а также в районе населенного пункта Марфополь была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком направлении Южная группировка войск РФ успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

За сутки на этих стратегических направлениях, по данным Минобороны РФ, противник потерял более 200 военнослужащих и 25 единиц военной техники, включая пять танков.

ВФУ сменили тактику, при которой атаки смешанных боевых групп с техникой сменились атаками чисто пехотными, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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При насыщенности обороны противотанковыми и высокоточными средствами применение техники приводит к ее быстрой утрате, — объяснил он. — А это не возобновляемый ресурс для Украины. Уже всем понятно, что мы применяем тактику активной обороны.

По словам эксперта, есть основная полоса обороны, находящаяся в 7–8 км от передовой, так называемая линия Суровикина. И есть передовая линия опорных пунктов, минных полей. Это зона, в которую противник входит и тут же оказывается в огневых мешках, его перемалывают, и он откатывается. Он пытается так или иначе проползти эту зону, выйти к основной линии и ввести в бой свои резервы.

Эксперт отметил, что пока у ВФУ это не получается.

— В то же время у противника еще достаточно сил, — считает Владислав Шурыгин. — Как минимум половину своих резервов они в бой не ввели. С другой стороны, уже понятно, что никаких стратегических целей это наступление не достигнет.

Солдат ВФУ

Солдат ВФУ

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

По словам эксперта, ожесточенные бои продолжатся до 11 июля.

— В этот день начнется саммит НАТО и Украине надо будет предъявить успех, — отметил он. — Если у них ничего к этому моменту не получится, они будут пытаться на разных направлениях улучшать немного ситуацию. Тогда наступит наше время. Нам тоже надо наступать.

Жаркое направление

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в одной из самых горячих точек запорожского стратегического направления.

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ВФУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке. Здесь постоянно идут артиллерийские бои, с двух сторон активно работают гаубицы и минометы, а вражеские диверсионно-разведывательные группы то и дело пытаются проникнуть в тыл наших войск.

Когда их попытки проваливаются, артиллерия и РСЗО начинают обстреливать прифронтовые города и села. В частности, по Токмаку недавно был нанесен удар из РСЗО HIMARS, в результате чего погиб мирный житель.

— На дороге нет ни одной гражданской машины, на обочинах — посеченные осколками деревья, а впереди густой черный дым поднимается вверх до самых облаков. Что-то крупное прилетело. ВФУ продолжают прощупывать нашу оборону, впрочем, каких-то значимых успехов добиться у них не получается, — рассказал корреспондент.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Соседнее село Садовое не раз обстреливали ВФУ. По словам корреспондента, в этом населенном пункте крыши домов пробиты осколками снарядов.

Село находится полностью под контролем российских военнослужащих, они пресекают все попытки ВФУ прорвать оборону на этом участке фронта, рассказал Кирилл Ольков.

Мы сейчас находимся в Садовом, держим здесь оборону. Неправда, что ВФУ зашли и оккупировали эту территорию. Стоим здесь уверенно. Держим оборону. Противник пытается обманными маневрами прорвать оборону, но мы это пресекаем, — сказал военнослужащий с позывным Фидель.

Ореховское направление остается одним из самых жарких. Бои высокой интенсивности на первом рубеже нашей обороны идут круглосуточно.

Настроение боевое. Поверьте, они здесь не будут никогда. Верьте в нас, верьте в Россию. Победа будет за нами, — сказал военнослужащий с позывным Призрак.

Охота за ракетными арсеналами

В ночь на 23 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВФУ, в том числе иностранного производства, сообщили в российском военном ведомстве 23 июня.

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— Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 380 человек и 46 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 23 июня.

ВКС РФ

ВКС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ДНР, ЛНР и Харьковской области была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Российская противовоздушная оборона сбила четыре тактические ракеты «Точка-У», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В этот день президент России Владимир Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды почетное наименование «гвардейская». Она была отмечена «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».

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