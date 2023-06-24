Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ

Вооруженные силы РФ 23 июня продолжили отбивать атаки на южнодонецком, донецком и запорожском направлениях. ВФУ в этих боях не добились успеха, потеряв более 200 военнослужащих и 25 единиц военной техники, включая пять танков. Эксперты отмечают, что противник поменял тактику — старается пехотой, а не бронетехникой прорвать нашу оборону. Такие попытки, по их мнению, продлятся до дня начала саммита НАТО в Вильнюсе — он стартует 11 июля.

Без паузы

ВФУ продолжили проводить атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 23 июня.

— На южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражено три атаки сводных подразделений ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На положском тактическом направлении, а также в районе населенного пункта Марфополь была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком направлении Южная группировка войск РФ успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

За сутки на этих стратегических направлениях, по данным Минобороны РФ, противник потерял более 200 военнослужащих и 25 единиц военной техники, включая пять танков.

ВФУ сменили тактику, при которой атаки смешанных боевых групп с техникой сменились атаками чисто пехотными , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— При насыщенности обороны противотанковыми и высокоточными средствами применение техники приводит к ее быстрой утрате, — объяснил он. — А это не возобновляемый ресурс для Украины . Уже всем понятно, что мы применяем тактику активной обороны.

По словам эксперта, есть основная полоса обороны, находящаяся в 7–8 км от передовой, так называемая линия Суровикина. И есть передовая линия опорных пунктов, минных полей. Это зона, в которую противник входит и тут же оказывается в огневых мешках, его перемалывают, и он откатывается. Он пытается так или иначе проползти эту зону, выйти к основной линии и ввести в бой свои резервы.

Эксперт отметил, что пока у ВФУ это не получается.

— В то же время у противника еще достаточно сил, — считает Владислав Шурыгин. — Как минимум половину своих резервов они в бой не ввели. С другой стороны, уже понятно, что никаких стратегических целей это наступление не достигнет.

Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

По словам эксперта, ожесточенные бои продолжатся до 11 июля.

— В этот день начнется саммит НАТО и Украине надо будет предъявить успех, — отметил он. — Если у них ничего к этому моменту не получится, они будут пытаться на разных направлениях улучшать немного ситуацию. Тогда наступит наше время. Нам тоже надо наступать.

Жаркое направление

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в одной из самых горячих точек запорожского стратегического направления.

ВФУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке. Здесь постоянно идут артиллерийские бои, с двух сторон активно работают гаубицы и минометы , а вражеские диверсионно-разведывательные группы то и дело пытаются проникнуть в тыл наших войск.

Когда их попытки проваливаются, артиллерия и РСЗО начинают обстреливать прифронтовые города и села. В частности, по Токмаку недавно был нанесен удар из РСЗО HIMARS, в результате чего погиб мирный житель.

— На дороге нет ни одной гражданской машины, на обочинах — посеченные осколками деревья, а впереди густой черный дым поднимается вверх до самых облаков. Что-то крупное прилетело. ВФУ продолжают прощупывать нашу оборону, впрочем, каких-то значимых успехов добиться у них не получается, — рассказал корреспондент.

Военнослужащий ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Соседнее село Садовое не раз обстреливали ВФУ. По словам корреспондента, в этом населенном пункте крыши домов пробиты осколками снарядов.

Село находится полностью под контролем российских военнослужащих, они пресекают все попытки ВФУ прорвать оборону на этом участке фронта, рассказал Кирилл Ольков.

— Мы сейчас находимся в Садовом, держим здесь оборону. Неправда, что ВФУ зашли и оккупировали эту территорию. Стоим здесь уверенно. Держим оборону. Противник пытается обманными маневрами прорвать оборону, но мы это пресекаем , — сказал военнослужащий с позывным Фидель.

Ореховское направление остается одним из самых жарких. Бои высокой интенсивности на первом рубеже нашей обороны идут круглосуточно.

— Настроение боевое. Поверьте, они здесь не будут никогда. Верьте в нас, верьте в Россию. Победа будет за нами , — сказал военнослужащий с позывным Призрак.

Охота за ракетными арсеналами

В ночь на 23 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВФУ, в том числе иностранного производства, сообщили в российском военном ведомстве 23 июня.

— Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 380 человек и 46 единиц военной техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 23 июня.

ВКС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ДНР, ЛНР и Харьковской области была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Российская противовоздушная оборона сбила четыре тактические ракеты «Точка-У», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.