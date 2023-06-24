Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Вооруженные силы РФ 23 июня продолжили отбивать атаки на южнодонецком, донецком и запорожском направлениях. ВФУ в этих боях не добились успеха, потеряв более 200 военнослужащих и 25 единиц военной техники, включая пять танков. Эксперты отмечают, что противник поменял тактику — старается пехотой, а не бронетехникой прорвать нашу оборону. Такие попытки, по их мнению, продлятся до дня начала саммита НАТО в Вильнюсе — он стартует 11 июля.
Без паузы
ВФУ продолжили проводить атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 23 июня.
— На южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражено три атаки сводных подразделений ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На положском тактическом направлении, а также в районе населенного пункта Марфополь была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
Военнослужащий ВС РФ
На донецком направлении Южная группировка войск РФ успешно отразила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка. Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.
За сутки на этих стратегических направлениях, по данным Минобороны РФ, противник потерял более 200 военнослужащих и 25 единиц военной техники, включая пять танков.
ВФУ сменили тактику, при которой атаки смешанных боевых групп с техникой сменились атаками чисто пехотными, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— При насыщенности обороны противотанковыми и высокоточными средствами применение техники приводит к ее быстрой утрате, — объяснил он. — А это не возобновляемый ресурс для Украины. Уже всем понятно, что мы применяем тактику активной обороны.
По словам эксперта, есть основная полоса обороны, находящаяся в 7–8 км от передовой, так называемая линия Суровикина. И есть передовая линия опорных пунктов, минных полей. Это зона, в которую противник входит и тут же оказывается в огневых мешках, его перемалывают, и он откатывается. Он пытается так или иначе проползти эту зону, выйти к основной линии и ввести в бой свои резервы.
Эксперт отметил, что пока у ВФУ это не получается.
— В то же время у противника еще достаточно сил, — считает Владислав Шурыгин. — Как минимум половину своих резервов они в бой не ввели. С другой стороны, уже понятно, что никаких стратегических целей это наступление не достигнет.
Солдат ВФУ
По словам эксперта, ожесточенные бои продолжатся до 11 июля.
— В этот день начнется саммит НАТО и Украине надо будет предъявить успех, — отметил он. — Если у них ничего к этому моменту не получится, они будут пытаться на разных направлениях улучшать немного ситуацию. Тогда наступит наше время. Нам тоже надо наступать.
Жаркое направление
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал в одной из самых горячих точек запорожского стратегического направления.
ВФУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке. Здесь постоянно идут артиллерийские бои, с двух сторон активно работают гаубицы и минометы, а вражеские диверсионно-разведывательные группы то и дело пытаются проникнуть в тыл наших войск.
Когда их попытки проваливаются, артиллерия и РСЗО начинают обстреливать прифронтовые города и села. В частности, по Токмаку недавно был нанесен удар из РСЗО HIMARS, в результате чего погиб мирный житель.
— На дороге нет ни одной гражданской машины, на обочинах — посеченные осколками деревья, а впереди густой черный дым поднимается вверх до самых облаков. Что-то крупное прилетело. ВФУ продолжают прощупывать нашу оборону, впрочем, каких-то значимых успехов добиться у них не получается, — рассказал корреспондент.
Военнослужащий ВС РФ
Соседнее село Садовое не раз обстреливали ВФУ. По словам корреспондента, в этом населенном пункте крыши домов пробиты осколками снарядов.
Село находится полностью под контролем российских военнослужащих, они пресекают все попытки ВФУ прорвать оборону на этом участке фронта, рассказал Кирилл Ольков.
— Мы сейчас находимся в Садовом, держим здесь оборону. Неправда, что ВФУ зашли и оккупировали эту территорию. Стоим здесь уверенно. Держим оборону. Противник пытается обманными маневрами прорвать оборону, но мы это пресекаем, — сказал военнослужащий с позывным Фидель.
Ореховское направление остается одним из самых жарких. Бои высокой интенсивности на первом рубеже нашей обороны идут круглосуточно.
— Настроение боевое. Поверьте, они здесь не будут никогда. Верьте в нас, верьте в Россию. Победа будет за нами, — сказал военнослужащий с позывным Призрак.
Охота за ракетными арсеналами
В ночь на 23 июня Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВФУ, в том числе иностранного производства, сообщили в российском военном ведомстве 23 июня.
— Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 380 человек и 46 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 23 июня.
ВКС РФ
В ДНР, ЛНР и Харьковской области была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
Российская противовоздушная оборона сбила четыре тактические ракеты «Точка-У», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В этот день президент России Владимир Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды почетное наименование «гвардейская». Она была отмечена «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».