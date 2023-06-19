Непроходимые поля: российская армия отбила все атаки ВФУ

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев — участников военной спецоперации «за готовность защищать нашу общую большую Родину». Он подчеркнул сплоченность российского общества в ходе СВО, назвав ее нашим большим преимуществом. Наша армия продолжает отбивать массированные атаки противника на южнодонецком, донецком и запорожском направлениях. 17 и 18 июня ВФУ потеряли не менее 1655 человек и 273 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили. Эксперты отметили важную роль дистанционных машин минирования в этих боях. При необходимости они быстро перекрывают нужные участки фронта.

«Я в них абсолютно уверен! Братья»

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев — участников военной спецоперации во время закрытой части встречи с военкорами, об этом стало известно 18 июня.

— Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую Родину, — подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Президент отметил, что его слова о больших потерях вооруженных формирований Украины (ВФУ) в ходе контрнаступления подтверждают в Киеве.

Боевая работа артиллерийских расчетов 122-мм гаубицы Д-30 группировки «Юг» на Северском направлении в зоне проведения спецоперации Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника, они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много , — уточнил Владимир Путин.

Глава государства отдельно отметил героизм российских бойцов на марьинском направлении.

— На Марьинке работают ребята героически. Это правда, абсолютно! — сказал президент России.

Владимир Путин добавил, что общается с военнослужащими и созванивался с командирами на этом направлении.

Снайпер ВС РФ во время работы по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

— Позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: «Как у вас с ребятами выстроены отношения?» И он не задумываясь: «Я в них абсолютно уверен! Братья». В эту же секунду», — поделился он.

По словам президента, этот пример показывает сплоченность российского общества в ходе спецоперации.

— Это большое наше преимущество — наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность , — в заключение сказал глава государства.

Бои у Времевского выступа

В течение суток ВФУ продолжили наступать на южнодонецком, донецком и запорожском направлениях , сообщили в российском военном ведомстве 18 июня.

На запорожском в воскресенье велись наиболее активные бои. Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и бронемашинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал попытки атак в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

— Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие Центрального военного округа во время работы расчетов разведывательного беспилотного летательного аппарата «Суперкам» на краснолиманском направлении Фото: ТАСС/Станислав Красильников

После удара по четырем колоннам резервов ВФУ в районе Малой Токмачки уничтожены девять танков, десять БМП и до десяти других бронемашин.

В районе Времевского выступа в течение суток отражены четыре украинские атаки силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка.

На донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка.

В районах Авдеевки и населенных пунктов Новгородское и Победа нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВФУ и 129-й бригады теробороны. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

За сутки потери ВФУ на трех направлениях составили свыше 790 человек и 213 единиц военной техники, включая 68 танков, боевые машины пехоты (БМП), две из которых Bradley, и боевые бронемашины, в том числе бронетранспортеры Stryker.

Ударные вертолеты Ми-28Н армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Накануне противник также пытался проводить массированные атаки на этих направлениях. В частности, на донецком в течение суток отражены семь атак противника, нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВФУ и 109-й бригады теробороны.

17 июня ВФУ на этих направлениях потеряли свыше 500 человек и 31 единицу военной техники, включая четыре танка, боевые бронемашины и гаубицы.

— Большую роль в обороне сыграли установленные инженерными войсками минные поля , — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Российские саперы считаются лучшими в мире, это доказано всей нашей историей. Благодаря системам дистанционного минирования оперативно устанавливаются минные поля в тылу наступающих войск: наткнувшись на прочную оборону, они пытаются откатиться и упираются в эти заграждения, и здесь по ним начинает работать авиация и артиллерия. Всё это вносит большой вклад в тот разгром, который можно наблюдать в последние дни , в том числе и сегодня.

Военнослужащие десантной противотанковой батареи Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, задействованные на южном направлении специальной военной операции Фото: РИА Новости

Эксперт напомнил, что только за последние сутки ВФУ потеряли, по сути, два танковых батальона.

— Очень хорошо показали себя в боях универсальные минные заградители УМЗ-К и УМЗ-Т, система дистанционного минирования «Земледелие», — отметил он. — Их преимущество в оперативности: когда разведка сообщает, что на таком-то направлении движутся силы противника, они перекрывают этот участок минными заграждениями . При традиционном способе постановки мин можно было бы не успеть.

На западе признали эффективность этих систем. В частности, в польской прессе отметили боевую работу системы дистанционного минирования, которая тормозит наступление.

«Спасибо врачам»

Глава военного ведомства Сергей Шойгу посетил Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского и наградил наших военных, находящихся на лечении, государственными наградами — орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова, сообщили в Минобороны 18 июня.

Министр подчеркнул, что награжденные участники спецоперации достойно выполнили свой долг, и поблагодарил их за службу, пожелав скорейшего выздоровления.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручает награду военнослужащему в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, где проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил России, получившие ранения в ходе специальной военной операции Фото: Министерство обороны РФ

— Быстрая эвакуация — это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи — молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте! — сказал Сергей Шойгу, общаясь с военнослужащими.

Также министр поздравил специалистов медслужбы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником — Днем медицинского работника, отметив их самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу.

— Ваши заслуги невозможно переоценить. Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе — защите жизни и здоровья наших военнослужащих, — сказал Сергей Шойгу.

«Нас они по-любому пройти не смогут»

Под Авдеевкой продолжаются бои. Об обстановке на этом направлении рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Пообщаться с бойцами интербригады «Пятнашка», которая теперь входит в состав 87-го полка ВС РФ, — задача не из легких: до них нужно пробираться по окопам.

— Позиции в «Пятнашке» — вечно полоса препятствий. Там нагнуться, здесь перебежать, перелезть, но зато в окопе таком есть куда прятаться, — рассказал Сафиулин.

Наши военные, несмотря на сложность авдеевского направления, медленно, но верно продвигаются , говорит боец с позывным ЮЮ.

Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа в зоне специальной военной операции Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Тяжело, но потихонечку стараемся двигаться. Выполняем приказы. Командир у нас очень хороший, ответственный. Идем, стараемся, держимся, — поделился он.

Военнослужащий 87-го полка ВС РФ с позывным Татарин считает, что вооруженные формирования Украины немного разбушевались.

— С учетом их сообщений о том, что они собираются идти в контрнаступление, они начинают на нашем направлении очень давить. Не знаю, с чем это связано. По большому счету, им идти некуда, так как за нами стоит большая армия и много людей . Да и мы не лыком шиты. Нас они по-любому пройти не смогут. Но давить давят, пытаются свои ДРГ запускать, но у них ничего не получается, — подчеркнул боец.

Цель вылазок диверсантов — напрячь нашу линию обороны, отметил Татарин.

Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня «Град» по уничтожению объектов замаскированных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— Сидеть на одном месте они не могут, так как слишком много взяли техники и денег у зарубежных стран. Их задача — делать то, что они могут. То есть раздражать. Они подходят, людей им не жалко, они сами себя на гибель толкают , — рассказал он.

Неделю назад обстрелы со стороны ВФУ участились. Удары стали беспорядочными, интервалы стало не так просто просчитать, как раньше.

— Положение — они чуть-чуть отходят. Мы не сидим на месте, мы двигаемся вперед. Они это понимают, у них нет другого выхода, как отступать, — подытожил российский боец.

Сбит Ми-42 под Краматорском

В течение двух суток — 17 и 18 июня — в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1655 человек и 273 единицы военной техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области, ДНР и ЛНР пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп. В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.