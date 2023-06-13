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«Лучше бы они там наступали. Для нас лучше»

На встрече с военкорами президент прокомментировал ход СВО и оценил вероятность мобилизации
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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В разрушении Каховской ГЭС виновата украинская сторона, которая целенаправленно била по гидроэлектростанции ракетами HIMARS, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня. Сейчас профильные службы с местными властями слаженно работают над устранением последствий катастрофы. При этом президент заметил, что украинское контрнаступление, которая сейчас Киев реализует, терпит неудачу. О ходе СВО, отсутствии необходимости в мобилизации и угрозе Третьей мировой войны — в материале «Известий».

Итоги контрнаступления

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня и продолжается по сей день, констатировал Владимир Путин. При этом потери среди российских военных в 10 раз меньше, чем украинских, сообщил он.

— Из всех потерь, — а они приближаются к оценке, которую можно назвать катастрофической по личному составу, — у них структура этих потерь для них неблагоприятная. Потому что потери, как мы с вами знаем сегодня, могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. И обычно, сейчас боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50, — отметил Владимир Путин.

Сейчас на поле боя все складывается положительным образом для РФ, прокомментировал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Это на самом деле провал наступательной операции, даже если они говорят о том, что она еще как бы не начиналась, — уточнил эксперт.

Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом остаются теми же, подчеркнул президент.

Уничтоженная экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевая бронированная техника ВСУ на Запорожском направлении

Уничтоженная экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевая бронированная техника ВСУ на Запорожском направлении

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— Они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить, но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил, — сказал глава государства.

При этом Владимир Путин спрогнозировал скорое исчезновение оборонно-промышленного комплекса Украины, потому что он ничего не производит — «им все привозят».

Для прекращения конфликта, по его мнению, Запад должен перестать направлять на Украину оружие. При этом он отметил, что победить в случае Третьей мировой войны не сможет никто, в том числе Соединенные Штаты. По его словам, США делают вид, что не боятся эскалации кризиса, но на самом делал многие американцы не хотят довести дело до глобального конфликта.

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Нет такой необходимости

По данным Минобороны, Россия на данный момент не имеет необходимости в проведении дополнительной мобилизации, сообщил Владимир Путин.

— Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион или два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. <...> Но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопросы по мобилизации, но нет такой необходимости сегодня, — пояснил президент.

Военнослужащий добровольческого батальона БАРС-13 «Русский мир» на позиции отряда в окрестностях города Кременная

Военнослужащий добровольческого батальона БАРС-13 «Русский мир» на позиции отряда в окрестностях города Кременная

Фото: ТАСС/Александр Река

Вместе с тем он вновь подчеркнул, что солдат-срочников не планируют направлять в зону СВО, потому что в этом нет необходимости. Что касается атак на Белгородскую область, то в этом регионе призывники проявили себя лучшим образом — «никто не дрогнул», а генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами.

С января Вооруженные силы РФ пополнились более 150 тыс. военнослужащими по контракту, еще 6 тыс. пошли добровольцами, сообщил президент и признался: «даже для меня неожиданно: все-таки 156 тысяч человек добровольно». Говоря о возможной ротации, он заметил, что когда-то надо будет постепенно возвращать мобилизованных людей из зоны спецоперации домой.

Вопрос статуса

На встрече с военкорами затрагивались и трудности, которые были обнаружены во время СВО. Так, военкор «Известий» Дмитрий Зименкин обратил внимание президента на несправедливость в правовом статусе участников спецоперации. В пример он привел военного медика, который в зоне боевых действий вытаскивает раненых. Однако ему не полагается ни наград, ни выплат, потому что он не числится в зоне военной операции.

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В ответ президент заметил, что впервые слышит о такой проблеме с военными медиками, однако глава ФСБ Александр Бортников и руководитель МВД Владимир Колокольцев докладывают о схожих трудностях по другим категориям граждан. Владимир Путин пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

Прозвучал вопрос и о правовом статусе ЧВК. Президент заявил о необходимости привести его в соответствие со сложившейся практикой и законом. Вместе с тем он подчеркнул, что все, кто воюет в зоне СВО, — защитники Отечества.

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Во время разговора обсуждалась и излишняя бюрократизация. Один из журналистов обратил внимание на то, что участники СВО не получают выплаты за подбитую военную технику. Президент заявил, что для него это неожиданная информация. Он пообещал в этот же день обсудить вопрос с министром обороны.

Владимир Путин также заявил, что ветеранов специальной военной операции надо «двигать» в руководство Вооруженных сил, а также правоохранительных органов и спецслужб. Также появилось предложение давать расследовать сотрудникам, прошедшим СВО, дела об антироссийской деятельности.

— Надо искать таких людей с их сознанием и с их пониманием справедливости, и им поручать расследования в отношении тех негодяев, о которых вы сказали, — заявил президент.

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Побольше, поэффективнее

Во время СВО стало понятно, что России не хватает «количественно» многих видов вооружений, в том числе высокоточных боеприпасов, беспилотников и средств связи, заметил Владимир Путин: «Когда я разговариваю с ребятами, которые прямо на линии фронта находятся, им ZALA нужны, им нужны средства контрбатарейной борьбы — и побольше, и поменьше размером, поэффективнее».

— Специальная военная операция действительно показала, что мы остались без дронов, и это хорошо видно узкому кругу специалистов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин.

Российские военнослужащие запускают беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции

Российские военнослужащие запускают беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Однако, по его словам, ситуация быстро меняется. Недавно в парке «Патриот» прошел хакатон конструкторов дронов — стало ясно, что частная инициатива и государство очень активно над этим работают.

— Когда развалился Советский Союз, у нас осталась только часть оборонной промышленности. Производственные цепочки распались, финансирования не стало. 30 лет выживало то, что занималось экспортом — авиация, противовоздушная оборона. А вот выпуск такой простой вещи, как бинты, полностью остановился, потому что предприятие стало нерентабельным. Так что да, большая проблема. Собственно, мы же не готовились к таким масштабным событиям, — сказал Вадим Козюлин.

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Катастрофа на ГЭС

Обсуждался и теракт на Каховской ГЭС. Владимир Путин подчеркнул, что ответственность за взрыв лежит на Киеве, который целенаправленно бил по гидроэлектростанции ракетами HIMARS.

При этом президент выразил сожаление из-за того, что разрушение ГЭС сорвало украинское контрнаступление в этом месте.

Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. 7 июня 2023 года

Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. 7 июня 2023 года

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

— К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось, — объяснил он.

Сейчас российские МЧС, военные и местные органы власти активно работают над устранением последствий разрушения. Владимир Путин заявил, что экологические последствия серьезные. Под водой оказались скотомогильники и кладбища, погибло много домашнего скота. Но все проблемы решаемы. По его словам, потребуется также подключить войска химической защиты.

Атаки беспилотников

Также у президента спросили об атаках на территории России, которые участились в последнее время, в частности, с помощью беспилотников.

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— Это иногда непросто, но решаемая задача. Нужно нашим структурам соответствующим принять необходимые решения, потому что это традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, она настроена на ракеты, на большие самолеты. А, как правило, беспилотники, о которых вы говорите, из современных материалов, легких, из дерева сделаны, достаточно сложно обнаруживать их, — отметил Владимир Путин.

Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО

Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения, сбитого системой ПВО

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Атаки на приграничные территории связаны «в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими», объяснил президент.

При этом необходимости вводить военное положение во всей РФ нет, заявил российский лидер.

В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам, — сказал президент.

Сейчас в России ведут борьбу с агентурой украинских спецслужб. Однако РФ не может это делать террористическими методами, как Киев, отметил российский лидер.

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Обстрел приграничных регионов

В нападении на российские регионы участвуют иностранные наемники, в частности, польские. По словам Владимира Путина, они несут большие потери, но скрывают их. Отвечая на вопрос о том, как российское государство будет бороться с агентурой врага, которые действуют на территории России, президент отметил:

Мы — в отличие от сегодняшних властей Украины — не можем действовать террористическими методами: у нас все-таки государство, страна, а там — режим.

На данный момент Россия активно укрепляет границу с Украиной, однако возможность обстрелов приграничных регионов остается, сказал глава РФ.

Воронка от снаряда ВСУ на Садовой улице в Шебекино

Воронка от снаряда ВСУ на Садовой улице в Шебекино

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию, — подчеркнул президент. — А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию.

Российские власти выделили 3,8 млрд рублей для помощи пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области, сообщил президент. Он пообещал, что правительство будет оказывать поддержку точечно — каждой семье и пострадавшему домостроению.

Говоря о вовлеченности в конфликт других стран, Владимир Путин сообщил, что когда Украина с помощью морских беспилотников пыталась атаковать российский корабль, охранявший газопровод «Турецкий поток», в районе был замечен американский разведывательный дрон.

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Зерновой вопрос

Владимир Путин сообщил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, которая в прошлом году была заключена в Стамбуле. Президент вновь напомнил, что большая часть зерна, вопреки договоренностям, идет в благополучные страны Евросоюза, а Украина получает от его продажи валютную выручку. Причем экспорт продовольствия остается для нее едва ли не главным источником доходов.

Корабль с украинским зерном в проливе Босфор

Корабль с украинским зерном в проливе Босфор

Фото: Global Look Press/Sha Dati

— Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку. — «Известия»), чтобы поддержать развивающиеся страны — наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз <...> Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки, — констатировал президент.

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