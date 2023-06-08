Злак вопроса: что известно о будущем зерновой сделки
В пятницу, 9 июня, в Женеве пройдет очередной раунд переговоров по зерновой сделке. 17 мая она была второй раз продлена на 60 дней — до середины июля. Накануне женевской встречи стало известно, что на Украине подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса, на запуск которого Москва рассчитывала в рамках исполнения российской части черноморской инициативы. О том, насколько подрыв газопровода скажется на зерновой сделке и что ждет черноморскую инициативу — в материале «Известий».
Что обсудят в Женеве участники зерновой сделки
В швейцарской Женеве 9 июня пройдут межведомственные переговоры между Россией и ООН в рамках зерновой сделки. Со стороны ООН на встречу прибудет Ребекка Гринспен, генеральный директор Конференции организации по торговле и развитию (ЮНКТАД). В мае, накануне очередного продления сделки, Гринспен приезжала в Москву на переговоры с замглавы МИДа Сергеем Вершининым. На встрече она заверила его в четкой приверженности генсека ООН к полному исполнению этого соглашения — то есть к реализации как первой части инициативы по вывозу украинского зерна, так и второй — по российским удобрениям и подключению Россельхозбанка к SWIFT. После того как 6 июня украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе села Масютовка в Харьковской области, этот вопрос стоит особенно остро.
Всего зерновую сделку с июля 2022 года продлевали четыре раза: дважды на 120 дней и дважды на 60 дней, в последний раз это произошло 17 мая. Решение продлить соглашение в Москве пояснили тем, что на переговорах удалось достичь «относительного результата», а также тем, что стороны «прорабатывают разные варианты, которые были бы эквивалентны подключению Россельхозбанка к SWIFT».
Нынешнее соглашение истекает 17 июля, и пока в российском МИДе перспектив для очередного продления не видят. Как пояснил в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира, и это не тот результат, которого все ожидали.
Кто взорвал трубопровод Тольятти – Одесса
Торговля аммиаком и подключение Россельхозбанка к SWIFT — ключевые пункты для продления сделки со стороны Москвы, и взрыв на аммиакопроводе Тольятти – Одесса может негативно сказаться на соглашении, заявляют в Кремле.
«Мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой, но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Аммиакопровод обстреливался группой украинских диверсантов 5 и 6 июня. Известно, что в районе насосной станции зафиксировано шесть попаданий и что труба разгерметизировалась. О масштабах подрыва не сообщается, и понять, целесообразен ли ремонт, пока невозможно. Символично, что, как и в ситуации с подрывом «Северных потоков», вину за случившееся попытались переложить на Россию. Первым о повреждении на трубопроводе заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он же обвинил в подрыве российских военных, а в ООН заявили, что никаких данных о ЧП не получали.
Аммиакопровод действовал с 1981 года, его пропускная способность составляла 2,5 млн т в год. В последние годы он приносил десятки миллионов долларов в год как стране-производителю России, так и стране-транзитеру Украине. Основным покупателем российского аммиака были США и страны ЕС. После начала СВО в феврале 2022 года прокачку по трубе остановили, однако остатки аммония в трубе, по всей видимости, оставались. Сегодня в качестве альтернативы в порту Тамань строится терминал по перевалке аммиака с аналогичной мощностью.
Что такое зерновая сделка и зачем она нужна
Зерновая сделка состоит из двух частей. Часть, посвященная экспорту зерновых с Украины, предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Весной 2023 года к ним с ограничениями добавили порт Николаева. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Эту часть соглашения регулярно продлевают.
Вторая часть сделки заключена сразу на три года — до июля 2025 года. Она подразумевает содействие в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Реализация именно этой части встречает препоны. Тем не менее России участие в договоренностях позволяет добиваться некоторых важных послаблений. Так, в конце февраля ЕС разрешил ряду банков, которые не подпадают под блокирующие санкции (среди них Россельхозбанк), применять альтернативы SWIFT, пояснил «Известиям» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
Главной задачей черноморского соглашения была нормализация ситуации на рынке зерна, цены на котором били рекорды всю прошлую весну. Сразу после заключения договоренностей они пошли вниз. И даже с учетом того, что основными получателями сельхозпродукции стали не развивающиеся страны, а Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды, основную задачу — нормализацию цен на глобальных рынках — сделка выполнила, пишет в колонке «Известий»
профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Однако сегодня заинтересованных сторон в продолжении существования зерновой сделки становится всё меньше. И с учетом последних событий, действий Украины и западных стран складывается впечатление, что всё идет к прекращению черноморской инициативы, подчеркнула эксперт.