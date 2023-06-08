Злак вопроса: что известно о будущем зерновой сделки

В пятницу, 9 июня, в Женеве пройдет очередной раунд переговоров по зерновой сделке. 17 мая она была второй раз продлена на 60 дней — до середины июля . Накануне женевской встречи стало известно, что на Украине подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса, на запуск которого Москва рассчитывала в рамках исполнения российской части черноморской инициативы. О том, насколько подрыв газопровода скажется на зерновой сделке и что ждет черноморскую инициативу — в материале «Известий».

Что обсудят в Женеве участники зерновой сделки

В швейцарской Женеве 9 июня пройдут межведомственные переговоры между Россией и ООН в рамках зерновой сделки. Со стороны ООН на встречу прибудет Ребекка Гринспен, генеральный директор Конференции организации по торговле и развитию (ЮНКТАД). В мае, накануне очередного продления сделки, Гринспен приезжала в Москву на переговоры с замглавы МИДа Сергеем Вершининым. На встрече она заверила его в четкой приверженности генсека ООН к полному исполнению этого соглашения — то есть к реализации как первой части инициативы по вывозу украинского зерна, так и второй — по российским удобрениям и подключению Россельхозбанка к SWIFT. После того как 6 июня украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе села Масютовка в Харьковской области, этот вопрос стоит особенно остро.

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Всего зерновую сделку с июля 2022 года продлевали четыре раза: дважды на 120 дней и дважды на 60 дней, в последний раз это произошло 17 мая. Решение продлить соглашение в Москве пояснили тем, что на переговорах удалось достичь «относительного результата», а также тем, что стороны «прорабатывают разные варианты, которые были бы эквивалентны подключению Россельхозбанка к SWIFT».

Нынешнее соглашение истекает 17 июля, и пока в российском МИДе перспектив для очередного продления не видят. Как пояснил в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира, и это не тот результат, которого все ожидали.

Кто взорвал трубопровод Тольятти – Одесса

Торговля аммиаком и подключение Россельхозбанка к SWIFT — ключевые пункты для продления сделки со стороны Москвы, и взрыв на аммиакопроводе Тольятти – Одесса может негативно сказаться на соглашении, заявляют в Кремле.

«Мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой, но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Аммиакопровод обстреливался группой украинских диверсантов 5 и 6 июня. Известно, что в районе насосной станции зафиксировано шесть попаданий и что труба разгерметизировалась. О масштабах подрыва не сообщается, и понять, целесообразен ли ремонт, пока невозможно. Символично, что, как и в ситуации с подрывом «Северных потоков», вину за случившееся попытались переложить на Россию. Первым о повреждении на трубопроводе заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он же обвинил в подрыве российских военных, а в ООН заявили, что никаких данных о ЧП не получали.

Аммиакопровод действовал с 1981 года, его пропускная способность составляла 2,5 млн т в год. В последние годы он приносил десятки миллионов долларов в год как стране-производителю России, так и стране-транзитеру Украине. Основным покупателем российского аммиака были США и страны ЕС. После начала СВО в феврале 2022 года прокачку по трубе остановили, однако остатки аммония в трубе, по всей видимости, оставались. Сегодня в качестве альтернативы в порту Тамань строится терминал по перевалке аммиака с аналогичной мощностью.

Что такое зерновая сделка и зачем она нужна

Зерновая сделка состоит из двух частей. Часть, посвященная экспорту зерновых с Украины, предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Весной 2023 года к ним с ограничениями добавили порт Николаева. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Эту часть соглашения регулярно продлевают.

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Вторая часть сделки заключена сразу на три года — до июля 2025 года. Она подразумевает содействие в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Реализация именно этой части встречает препоны. Тем не менее России участие в договоренностях позволяет добиваться некоторых важных послаблений. Так, в конце февраля ЕС разрешил ряду банков, которые не подпадают под блокирующие санкции (среди них Россельхозбанк), применять альтернативы SWIFT, пояснил «Известиям» эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.