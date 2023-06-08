Инстинкт продления

В середине июля истекает срок очередного продления «зерновой сделки», и в международных политических кругах ведется активная дискуссия относительно сохранения черноморской инициативы. За почти год действия соглашения наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции.

Главной задачей этой сделки, которая была заключена в Стамбуле в июле 2022 года, была нормализация ситуации на рынке зерна, ураганный рост цен на нем наблюдался всю прошлую весну. Сразу после заключения договоренностей они пошли вниз. И даже с учетом того, что основными получателями сельхозпродукции стали не развивающиеся страны, а Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды, основную задачу — нормализацию цен на глобальных рынках — сделка выполнила. Впрочем, надо понимать, что доля Украины в общем экспорте зерна относительно незначительная. Поэтому истерия прошлой весны по поводу мирового голода была скорее спланированной западной PR-акцией для того, чтобы надавить на Москву и добиться подписания документа.

Хотя соглашение было важно и для России. Во-первых, РФ еще раз подтвердила свою роль ответственного лидера в мировой экономике, который готов идти на компромисс ради реализации Целей устойчивого развития ООН. Во-вторых, это была возможность получить дополнительные аргументы на переговорах с Турцией по развитию дальнейших инфраструктурных объектов в области логистики, энергетики и в других сферах. Кроме того, мы получили некоторый временной лаг для организации альтернативных торговых коридоров.

Однако, разумеется, не все так оптимистично, ведь сделка, по сути, стала пакетным соглашением. То есть, с одной стороны, она должна была помочь вывозу украинского зерна, с другой — ООН предоставила нашей стране гарантии по содействию продвижению отечественной сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Несмотря на то что РФ — крупнейший поставщик зерна, Запад не прекращает создавать препятствия. В частности, речь идет об ограничениях на страхование, перестрахование и доступ в порты судам с нашим сырьем. Кроме того, Россельхозбанк так и не подключили к системе SWIFT.

Нельзя забывать и о том, что еще свежа память об атаках дронов на патрульные корабли в Черном море. Также продолжается бомбардировка аммиакопровода Тольятти — Одесса, что создает не только препятствие к транспортировке одного из главных составляющих азотных удобрений, но и может привести к экологической катастрофе. На этом фоне можно констатировать: действия украинских политиков и их западных партнеров демонстрируют незаинтересованность в существовании сделки.

В настоящий момент соглашение носит односторонний характер, и практически не выполняются обязательства, которые были даны России. При этом нарушение нашей части соглашения осложняется еще и небывало высоким урожаем зерновых в РФ в прошлом году. Сегодня большинство хранилищ полностью заполнены. С другой стороны, после подписания сделки в Стамбуле начали активно развиваются альтернативные каналы продажи украинского зерна. Это, к слову, не очень нравится граничащим с Украиной государствам, через которые шел основной трафик дешевой сельхозпродукции. В результате бесконтрольных неограниченных поставок цены на зерно в Европе достигли исторического минимума, что привело к угрозе разорения местных фермеров. На фоне массовых протестов Евросоюз в мае ограничил экспорт украинской сельхозпродукции на месяц в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

С каждым днем заинтересованных сторон в продолжении существования «зерновой сделки» становится все меньше. Пока прямую выгоду от существования соглашения получает Киев, используя достигнутые договоренности как источник доходов и возможность использовать доступ в черноморские порты для нелегальных поставок вооружения.

Также профит получают определенные коммерческие круги Европы, которые могут приобретать дешевое украинское зерно. Конечно же, не стоит забывать и о Турции, которая не только пользуется преимуществами доступа к дешевым ресурсам, но и включается в множество инфраструктурных инвестиционных проектов вместе с Россией, становясь основным внешнеторговым хабом для поставок зерновых из РФ и Украины.

Для Москвы же участие в соглашении перестает иметь какой-либо смысл. Возможность вывоза продукции с использованием «зерновой сделки» в бедные страны практически не реализована. Ограничения для Россельхозбанка не сняты. На этом фоне РФ по линии БРИКС ведет активную работу по созданию альтернативной платежной системы, и все больше международных расчетов сегодня проводится в национальных валютах, без использования доллара и евро.

Более того, сегодня Россия реализует множество инфраструктурных инвестиционных проектов по формированию альтернативных логистических каналов, то есть сейчас большинство задач, из-за которых Москва вступала в «зерновую сделку», уже не актуальны. Поэтому переговоры по продлению, скорее всего, в предстоящие дни будут носить достаточно жесткий характер. Впрочем, у ООН еще есть месяц на то, чтобы оказать влияние на отдельных игроков и добиться исполнения требований российской стороны. Однако с учетом последних событий, действий Украины и западных стран складывается впечатление, что все идет к прекращению черноморской инициативы.

Автор — профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления



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