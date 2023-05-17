В МИД РФ подтвердили продление зерновой сделки

Россия подтверждает продление зерновой сделки на два месяца, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы», — сказала дипломат на еженедельном брифинге 17 мая.

Захарова отметила, что таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

При этом представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона не изменила принципиальных оценок стамбульских договоренностей и указала, что «перекосы в выполнении» соглашения должны быть максимально быстро исправлены.

Ранее в этот день о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что зерновая сделка будет выгодной для всех стран – участников.

15 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.

Россия продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех 14 марта в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.