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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца
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В МИД РФ подтвердили продление зерновой сделки

МИД РФ: Москва подтверждает, что зерновая сделка продлена на два месяца
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Россия подтверждает продление зерновой сделки на два месяца, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы», — сказала дипломат на еженедельном брифинге 17 мая.

Захарова отметила, что таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

При этом представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона не изменила принципиальных оценок стамбульских договоренностей и указала, что «перекосы в выполнении» соглашения должны быть максимально быстро исправлены.

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Ранее в этот день о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что зерновая сделка будет выгодной для всех стран – участников.

15 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.

Россия продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех 14 марта в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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