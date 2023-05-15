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Небензя указал на отсутствие прогресса по зерновой сделке

Небензя: Москва не видит подвижек в реализации российской части зерновой сделки
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки. Предложенный генсекретарем ООН пакет работает только в части, касающейся обслуживания украинского коммерческого экспорта, российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя отметил, что разовые трансакции, которые обещают в Вашингтоне и в Брюсселе, просто смехотворны, когда их подают как действенное решение проблемы. Также он указал, что основной российский банк — Россельхозбанк, через который проводятся расчеты по экспортным сельхозоперациям, продолжает оставаться под санкциями.

Ранее в этот день заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания также указал на то, что черноморская инициатива предусматривает в том числе экспорт аммиака из России, но этого пока не произошло. Он добавил, что работа по продлению и расширению зерновой сделки продолжится.

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14 марта Москва продлила соглашение на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Как заявил 11 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией, Украиной, Турцией и ООН, зерновая сделка прекратит действовать, если до истечения ее срока Россия не получит гарантий выполнения своих требований.

Замглавы МИДа добавил, что работа и контакты по данной теме продолжаются, однако это не означает, что российская сторона и дальше будет действовать вопреки своим интересам.

За день до этого, 10 мая, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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