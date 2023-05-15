В ООН заявили об отсутствии экспорта удобрений из РФ в рамках зерновой сделки

Наладить экспорт российских аммиачных удобрений, предусмотренный зерновой сделкой, пока не удалось. Об этом 15 мая заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности организации.

«Черноморская инициатива предусматривает экспорт аммиака [из России], но этого пока не произошло», — сказал он.

Гриффитс отметил, что в течение последних нескольких недель представители ООН участвовали в интенсивных дискуссиях по продлению и расширению зерновой сделки. Он добавил, что в ближайшие дни эта работа продолжится.

Ранее, 12 мая, советник — посланник посольства России в США Андрей Леденев заявил, что вводимые американской стороной и европейскими странами санкции мешают нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из России в рамках реализации зерновой сделки. Он отметил, что из-за этого наносится вред интересам государств, которые испытывают нехватку в продовольствии.

До этого, 10 мая, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.