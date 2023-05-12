В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке

Вводимые американской стороной и европейскими странами антироссийские санкции мешают нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из России в рамках реализации зерновой сделки. Об этом заявил 12 мая российский советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

«В условиях фактического невыполнения Меморандума Россия-ООН по нормализации росагроэкспорта, который напрямую увязан с «черноморской инициативой», американские власти буквально из кожи вон лезут, лишь бы снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Именно санкции США и других западных стран мешают реализации пакетных договоренностей», — приводятся его слова в Telegram-канале диппредставительства.

Леденев указал на то, что ограничительные меры, введенные против России, наносят вред интересам других государств, которые испытывают нехватку в продовольствии. Кроме того, советник-посланник отметил попытки американского госдепартамента «очернить» Россию. Для это там, уточнил он, прибегают к откровенным подтасовкам и распространению дезинформации.

«Утверждают, что у покупателей зерна и удобрений из России отсутствуют проблемы при приобретении отечественной сельхозпродукции. При том, что мы четко обозначаем, какие пункты российско-ооновского документа не соблюдаются», — добавил Леденев.

Судьба черноморской инициативы, заключил он, будет зависеть от того, что «что делается для устранения перекосов» в ее реализации.

Ранее в этот день «Известия» привели мнения экспертов относительно зерновой сделки. Так, заместитель руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ Оксана Петровская отметила заинтересованность Запада в вывозе зерна с Украины не через Европу. Она указала, что «у Запада нет другого выбора», кроме как продлевать сделку.

Доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, в свою очередь, уверен: если бы у ЕС и США была политическая воля к реализации российских условий, они бы на это уже пошли.

10 мая посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

Ершов обратил внимание на то, что Турция понимает российские озабоченности и в ходе контактов пытается повлиять на позиции других партнеров.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры помогут преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

До этого, 14 марта, Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.