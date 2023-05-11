В МИДе допустили расторжение зерновой сделки после 18 мая без гарантий для РФ

Зерновая сделка прекратит действовать, если до 18 мая Россия не получит гарантий выполнения своих требований. Об этом 11 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

Вершинин подчеркнул, что причиной расторжения сделки может стать отсутствие консенсуса между сторонами — подписантами черноморской инициативы.

«Приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений», — отметил Вершинин.

Дипломат добавил, что Россия выступает против расширения и бесконечного продления сделки, учитывая при этом обстановку на мировом рынке. Если гарантий не будет, сделка прекратит свое существование, подчеркнул Вершинин.

Замглавы российского МИДа добавил, что работа и контакты по данной теме продолжаются, однако это не означает, что российская сторона и дальше будет действовать вопреки своим интересам, передает слова дипломата «Газета.Ru».

Встреча высокого уровня по зерновой сделке прошла в Стамбуле в четырехстороннем формате 10–11 мая. Ее конкретные итоги пока неизвестны.

Накануне, 10 мая, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

Днем ранее, 9 мая, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. В последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в продовольствии.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры помогут преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.