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В МИДе допустили расторжение зерновой сделки после 18 мая без гарантий для РФ

Замглавы МИД Вершинин допустил расторжение зерновой сделки 18 мая без гарантий для России
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Зерновая сделка прекратит действовать, если до 18 мая Россия не получит гарантий выполнения своих требований. Об этом 11 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

Вершинин подчеркнул, что причиной расторжения сделки может стать отсутствие консенсуса между сторонами — подписантами черноморской инициативы.

«Приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений», — отметил Вершинин.

Дипломат добавил, что Россия выступает против расширения и бесконечного продления сделки, учитывая при этом обстановку на мировом рынке. Если гарантий не будет, сделка прекратит свое существование, подчеркнул Вершинин.

Замглавы российского МИДа добавил, что работа и контакты по данной теме продолжаются, однако это не означает, что российская сторона и дальше будет действовать вопреки своим интересам, передает слова дипломата «Газета.Ru».

Встреча высокого уровня по зерновой сделке прошла в Стамбуле в четырехстороннем формате 10–11 мая. Ее конкретные итоги пока неизвестны.

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Накануне, 10 мая, посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

Днем ранее, 9 мая, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. В последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в продовольствии.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры помогут преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

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