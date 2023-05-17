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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца
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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца.

«Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей было принято решение продлить cоглашение о черноморском зерновом коридоре еще на два месяца», — цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер выразил надежду, что зерновая сделка будет выгодной для всех стран — участников.

«Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающимся странам, было выгодным для всех сторон», — отметил Эрдоган.

Он также добавил, что Турция приложит все усилия, чтобы соглашение продлилось и в следующий раз.

Эрдоган выразил отдельную благодарность России за то, что она гарантировала отсутствие препятствий при эвакуации турецких судов, застрявших в портах Николаева и Ольвии.

«Выражаю благодарность президенту России, дорогому Владимиру Путину за искреннюю поддержку наших инициатив и усилий. Также выражаю благодарность президенту Украины [Владимиру] Зеленскому за плодотворное сотрудничество, генсеку ООН господину [Антонио] Гутерришу за вклад в процесс», — резюмировал глава государства.

Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления зерновой сделки
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15 мая официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии о продлении зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая. Консультации ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.

Ранее, 12 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что для продолжения черноморской зерновой инициативы будет недостаточно переговоров между Путиным и Эрдоганом. По его словам, для того чтобы состоялась сделка, нужно реализовать ее вторую часть.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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