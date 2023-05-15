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Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая
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Консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая

В ООН сообщили, что консультации по зерновой сделке продлятся до 18 мая
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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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Дискуссии о продлении зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник, 15 мая, на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы ожидаем, что обсуждения продолжатся до 18 мая», — ответил он журналистам на вопрос, состоится ли новая встреча высокого уровня.

Консультации ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни на техническом уровне, подчеркнул дипломат.

Ранее 15 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.

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Также в понедельник заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал на то, что черноморская инициатива предусматривает в том числе экспорт аммиака из России, но этого пока не произошло. Он добавил, что работа по продлению и расширению зерновой сделки продолжится.

14 марта Москва продлила соглашение на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Как заявил 11 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией, Украиной, Турцией и ООН, зерновая сделка прекратит действовать, если до истечения ее срока Россия не получит гарантий выполнения своих требований.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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