ООН не получала от СКЦ официальных данных о подрыве аммиакопровода под Харьковом

ООН пока не получала от Совместного координационного центра (СКЦ) официальной информации о подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области. Об этом в среду, 7 июня, сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения, встречные претензии относительно того, что случилось с трубопроводом. Мы не получали никакой официальной информации от СКЦ», — сказал он на брифинге.

При этом Дюжаррик выразил мнение, что информация о подрыве аммикопровода вызывает обеспокоенность. Представитель ООН добавил, что организация продолжит взаимодействовать со сторонами по экспорту аммония, чтобы узнать, что произошло.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области 5 июня примерно в 21:00. В результате происшествия пострадали мирные жители. Им оказали медицинскую помощь. Среди российских военных никто не пострадал.

6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. Позже он сообщил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском. В этой связи было решено развернуть штаб по ликвидации последствий аварии.

Компания «Трансаммиак» 7 июня сообщила, что российская часть аммиакопровода Тольятти – Одесса, подорванного в Харьковской области, отсечена от украинской, она находится в исправном и безопасном состоянии.

Также в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия предпримет усилия для расследования подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса, однако, по ее словам, уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, была Украина.

18 мая МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Отмечалось, что в рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса.