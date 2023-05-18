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МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля

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Фото: Global Look Press/Dmytro Smolyenko
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Зерновая сделка (черноморская инициатива) продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Об этом сообщили в МИД РФ 18 мая.

«Соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле предложенного Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем «пакета», включающего также Меморандум Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год», — сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечено, что пять «системных» задач должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия – ООН, прогресса по которым всё еще нет, — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозка активов российских компаний.

«Без выполнения этих требований ни о каком расширении черноморской инициативы речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — сказано в пресс-релизе.

Сделка с последствиями: РФ продлила черноморскую инициативу на 60 дней
Почему Москва пошла на такой шаг и насколько важно это сейчас для турецкого президента

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля прошлого года в Стамбуле.

Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — это соглашение между Россией, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Это соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60.

Вторая часть — Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Соглашение действительно на протяжении трех лет.

В марте Москва согласилась продлить работу черноморской инициативы на 60 дней, отметив важность выполнения основных требований для реализации российской части меморандума.

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