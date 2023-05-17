Сделка с последствиями: РФ продлила черноморскую инициативу на 60 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая объявил о пролонгации зерновой сделки еще на два месяца. МИД РФ подтвердил продление договоренностей, подчеркнув: перекосы в выполнении условий сделки должны быть исправлены «максимально быстро» . Российская сторона отметила, что таким образом предоставляется шанс на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность . Эксперты, однако, также обращают внимание на то, что в политическом плане в преддверии второго тура президентских выборов продление важно и для Эрдогана, объявившего об этом событии.

Помочь голодающим

О продлении сделки Реджеп Тайип Эрдоган сообщил накануне истечения срока соглашения и за несколько дней до второго тура президентских выборов, которые пройдут 28 мая. Ему предстоит побороться за кресло с оппозиционным кандидатом Кемалем Кылычдароглу.

Турецкий лидер, говоря о продлении сделки на два месяца, поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку инициатив Анкары по этому вопросу. При этом он пообещал, что его страна будет прилагать все усилия для полного выполнения соглашения, имея в виду российскую часть . Кроме того, Эрдоган сказал, что Турция получила от «российских друзей» гарантии беспрепятственного выхода судов из портов Николаев и Ольвия , которые ранее не фигурировали в соглашении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление сделки спустя час после заявления Эрдогана . «Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», — отметила она.

По ее словам, принципиальные оценки стамбульских договоренностей с российской стороны «не изменились, и перекосы в их выполнении должны быть максимально быстро исправлены» .

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar

Ранее, 11 мая, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров делегаций Турции, РФ, Украины и ООН в Стамбуле заявил, что «зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса между участниками переговоров с учетом российских требований».

Справка «Известий» Черноморская инициатива (зерновая сделка) была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного. Это соглашение уже дважды продлевалось: один раз на 120 дней, второй — на 60. Вторая часть — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки» — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года. Ранее, в марте, Москва дала согласие на продление работы черноморской инициативы на 60 дней, подчеркнув необходимость выполнения ключевых требований для реализации российской части меморандума, подписанного между РФ и ООН при посредничестве Турции. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, отмене ограничений на страхование, перестрахование и обеспечение доступов в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и, наконец, о разблокировке счетов российских компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

Работает ли сделка

Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе считает, что сделку продлили в связи с многочисленными обращениями африканских и азиатских стран, которые нуждаются в покупке зерна, хотя до них и доходит лишь небольшая часть вывозимой из украинских портов сельхозпродукции.

— Продлили в связи с заверениями генсека ООН о том, что будут сняты все препятствия для экспорта российской продукции. Хотя у него нет рычагов для того, чтобы действительно повлиять на ситуацию, — отметил он в беседе с «Известиями».

Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine

Постпред РФ при ООН Василий Небензя недавно обратил внимание, что беднейшим странам достается менее 3% поставок в рамках продуктовой сделки, тогда как 40% всего продовольствия, вывезенного с Украины морем, было направлено в страны Евросоюза . Он подчеркнул, что российская часть договоренностей не выполняется, а предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем пакет работает только в части, касающейся обслуживания украинского коммерческого экспорта.

— Российские сельхозпоставки продолжают эффективно блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив по их облегчению для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия. По сути, США и их сателлиты с присущим им менторством насаждают тезис о том, что мир нуждается в украинской кормовой кукурузе (70% экспорта) больше, чем в российских пшенице и удобрениях , — отметил дипломат.

При этом Россельхозбанк — основная российская финорганизация, ориентированная на расчеты по экспортным сельхозоперациям, — остается под санкциями, напомнил Небензя.

— Разовые трансакции, которые нам так щедро обещают в Вашингтоне и Брюсселе, просто смехотворны , когда их подают как действенное решение проблемы, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что западные страны в целом расходятся во мнении, как воспринимать черноморскую инициативу. И если Москва настаивает на пакетном характере договоренностей, Евросоюз не признает меморандум России и ООН частью зерновой сделки.

Фото: REUTERS/Shokry Hussien

«Хотя ЕС поддерживает реализацию обоих соглашений, он бы хотел подчеркнуть, что в Стамбуле были подписаны два отдельных соглашения», — говорится на сайте представительства ЕС в РФ.

Согласно данным ООН, с момента действия соглашения из украинских портов было вывезено около 30 млн т продовольствия. В частности, свыше 15,3 млн т кукурузы и 8,3 млн т пшеницы. В топ-10 стран-получателей входят Китай, Испания, Турция, Италия, Нидерланды, Египет, Бангладеш, Израиль, Португалия и Тунис. Для сравнения, если Испания заполучила свыше 5 млн т продукции, то Джибути — 6,7 тыс. т, а Сомали — 53,5 тыс. т.

Политический аспект

Необходимо обратить внимание и на политический аспект продления зерновой сделки. Как пояснил «Известиям» турецкий политолог, доцент Университета имени Неджметтина Эрбакана Гокхан Джинкара, пролонгацию соглашения на два месяца можно рассматривать как «действие, укрепляющее позиции президента Эрдогана» . И здесь эксперты допускают, что Москва могла отчасти пойти на такой шаг, чтобы поддержать политика в преддверии второго тура выборов, намеченного на 28 мая.

— Эрдоган всегда придерживался сбалансированной внешнеполитической позиции по отношению к России , отдавая предпочтение отношениям двусторонних интересов. Учитывая, что Турция является членом НАТО, можно лучше понять ценность особых отношений между Эрдоганом и Путиным , тогда как лидер оппозиции и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу критикует вес России во внутренней политике Турции, — отметил эксперт.

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С ним согласен и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев: «Если бы Россия сделку не продлила, то нанесла бы этим удар по Эрдогану. Это продление — залог его победы и большая поддержка президенту Турции».

— Одна из сторон сделки — Турция, и для Анкары это очень важно, и Турция нам важна: это транзитный хаб, через нее идут товары с Запада, мнение Турции мы всегда учитывали . И прошлые этапы продления сделки в ноябре и марте были связаны с позицией Турции, которой мы шли навстречу, — пояснил Андрей Суздальцев.

При этом он добавил, что включение новых портов — Николаева и Ольвии — говорит о том, что Турция через них осуществляет перевозки. «В сделке участвуют три украинских порта и все они находятся в Одесской области: ни Очаков, ни Николаев в сделке не прописаны, хотя Украина постоянно на этом настаивает», — добавил эксперт.

Бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе уверен, что, если бы Россия не продлила сделку, ей пришлось бы военно-морским путем блокировать одесские порты. А это, судя по всему, не входит в планы РФ, полагает он.