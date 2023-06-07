Аммиакопровод Тольятти – Одесса на территории РФ исправен

Российская часть аммиакопровода Тольятти – Одесса, подорванного в Харьковской области, отсечена от украинской, она находится в исправном и безопасном состоянии. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в «Трансаммиаке».

«24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак», — сообщили в компании.

Как уточнили в «Трансаммиаке», украинскую часть трубопровода обслуживает госпредприятие «Укрхимтрансаммиак». Российская компания не обладает данными о событиях, происходящих на территории другой страны.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области 5 июня примерно в 21:00. В результате происшествия пострадали мирные жители. Им оказали медицинскую помощь. Среди российских военных никто не пострадал.

6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. Позже он сообщил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском. В этой связи было решено развернуть штаб по ликвидации последствий аварии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 июня сказала, что Россия предпримет усилия для расследования подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса, однако, по ее словам, уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, была Украина. Дипломат добавила, что на восстановление уйдет от одного до трех месяцев.

18 мая МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Отмечалось, что в рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса.