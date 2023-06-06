Аммиакопровод разгерметизировался в Харьковской области из-за повреждения

В Купянском районе Харьковской области Украины получил повреждения аммиакопровод. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В Купянском районе <...> поврежден трубопровод с аммиаком. В результате произошла разгерметизация трубопровода», — написал он.

В регионе развернут штаб по ликвидации последствий случившегося, на месте работают аварийные службы.

Позднее Синегубов сообщил, что пробы воздуха в Купянске показали отсутствие аммиака и угроз жизни нет.

Как добавил глава администрации, специалисты продолжают брать пробы в других населенных пунктах региона — Кучеровцах, Синьковцах, Петропавловцах.

Ранее, 2 июня, в Республике Крым суд обязал ГУП «Вода Крыма» капитально отремонтировать водовод в Евпаторию. Иск был подан прокуратурой в связи с участившимися авариями на объекте.

В ходе прокурорской проверки установлено, что износ труб водовода превышает 90%