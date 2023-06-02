Суд обязал «Воду Крыма» отремонтировать водовод в Евпаторию

В Республике Крым суд обязал ГУП «Вода Крыма» капитально отремонтировать водовод в Евпаторию. Иск был подан прокуратурой в связи с участившимися авариями на объекте, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что износ труб водовода превышает 90%. В результате возросло число аварий, повлекших, в свою очередь, отключение потребителей от водоснабжения и нарушение их прав на получение соответствующих качественных услуг. Также выяснилось, что текущий или капитальный ремонт трубопровода не проводился, пишет ИА «Крыминформ».

Прокурор Евпатории подал в суд исковое заявление с требованием обязать ГУП «Вода Крыма» капитально отремонтировать водовод, а региональное минЖКХ выделить на это средства. Однако суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал. По апелляционному представлению решение суда было отменено, а заявление прокуратуры удовлетворено.

Надзорное ведомство будет контролировать исполнение решения.