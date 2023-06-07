Россия предпримет усилия для расследования подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса, сообщила в среду, 7 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия, но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, [была Украина и] киевский режим», — заявила она.

На восстановление аммиакопровода уйдет от одного до трех месяцев.

«И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», — подчеркнула Захарова.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области 5 июня примерно в 21:00. В результате происшествия пострадали мирные жители. Им оказали медицинскую помощь. Среди российских военных никто не пострадал.

6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. Позже он сообщил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском. В этой связи было решено развернуть штаб по ликвидации последствий аварии.

Министерство иностранных дел России 18 мая уведомило о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. В рамках реализации Меморандума Россия — ООН должны быть решены пять системных задач, в числе которых реанимирование аммиакопровода Тольятти — Одесса.