Украинская ДРГ подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в Харьковской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса возле села Масютовка в Харьковской области. Об этом 7 июня сообщило Минобороны РФ.

«5 июня около 21:00 мск в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате происшествия пострадали мирные жители. Им оказана медицинская помощь. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.

«В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории», — отметили в министерстве.

Ранее, 6 июня, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. По его словам, шесть хлопков были зафиксированы около насосной станции возле Масютовка. При этом аммиака в воздухе не обнаружили.

Днем ранее Синегубов заявил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском. В этой связи было решено развернуть штаб по ликвидации последствий аварии.

18 мая МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Отмечалось, что в рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.